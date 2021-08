„Před zápasem nám trenér ukazoval záběry ze zápasu Hradce proti Bohemians. Byl jsem proto připravený, že by podobná šance po chybě jejich hráče mohla přijít i v tomto utkání. Stalo se, hráč udělal chybu, využil jsem toho a skóroval,“ řekl pro klubový web Sinjavskij.

Ten potrestal hrubku Kodeše, který po dlouhém výkopu karvinského gólmana Neumana vůbec nezvládl hlavou malou domů a dotírající Sinjavskij byl u míče dřív než Fendrich.

„Byl to obtížný zápas s mnoha souboji. Hlavně ve druhé půli byl soupeř mnohem nebezpečnější a my můžeme poděkovat Vláďovi Neumanovi v bráně, který nás dvakrát nebo třikrát zachránil,“ připomněl Sinjavskij dvě tutovky Vašulína a jednu Urmy.

Slezané přidali do tabulky k bodu z Ďolíčku po remíze 2:2 s Pardubicemi další jeden a zůstávají neporaženi. „Chtěli jsme mít po dvou zápasech víc než dva body, to je jasné. Ale je to teprve začátek. Věřím, že v dalších utkáních to bude lepší,“ dodal Sinjavskij.

Na tribuny se vrátili po dalším covidovém rozvolnění diváci. Na karvinský stadion si jich našlo cestu přes dva tisíce. „Je super, že jsou fanoušci zpět na stadionu a podporují nás. Děkujeme jim,“ uzavřel Vlasij Sinjavskij.