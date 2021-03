Fotbalisté Karviné prohráli v nedělním utkání 21. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Mladé Boleslavi 0:2 a klesli na dvanácté místo. Domácí se dočkali vítězství po dvanácti zápasech, o góly se v prvním poločase postarali Ladra z penalty a Zmrhal.

Mladá Boleslav - Karviná 2:0, 21. kolo FORTUNA:LIGY (28. 2. 2021). Foto: Antonín Vydra | Foto: Externista

Domácí šli do vedení v 19. minutě, kdy proměnil pokutový kop Ladra. Ten potrestal předchozí šlapák. Ve 27. minutě vedli Středočeši už o dva góly. Zmrhal dostal krásnou přihrávku do šestnáctky a prosadil se střelou do protipohybu brankáře Bolka.