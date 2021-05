Branky se dočkal ve dvacátém zápase, když využil hrubky Deliho. Sólo zakončil chladnokrevně. „Když jsem běžel sám na brankáře, říkal jsem si, že nebudu nic vymýšlet a dám to okolo něj. Zakončit se mi to podařilo rutinérsky. Jsem rád, že gól konečně přišel, navíc zatím proti nejlepšímu týmu, proti kterému jsem kdy hrál,“ usmíval se Čmelík.

Slavia mohla jít do vedení už v 6. minutě, proti byl ale gólman Neuman, který chytil penaltu. „Byla to proti nám čtvrtá penalta z posledních pěti zápasů, ale jasná. Kdyby ji Kuchta dal, tak by asi zápas skončil jinak. Hned jsme Vláďovi za skvělý zákrok děkovali, přežili jsme díky němu kritický moment. Podržel nás, má potenciál,“ pokračoval Čmelík.

Slavia šla ve 40. minutě do vedení po střele Holeše, ještě do přestávky mohla Karviná vyrovnat. Velké šance měli Bartošák a právě Čmelík. „Bohužel mi trochu zůstal míč pod nohou, zakončoval jsem z kroku. Barty šel sám, dobře vystřelil, akorát brankář mu to pěkně chytil. I vzhledem k těm šancím je ten bod nakonec zasloužený,“ dodal Lukáš Čmelík.

Účastník světového šampionátu do 17 let a někdejší velký talent slovenského fotbalu přišel do Karviné loni v listopadu. Jako volný hráč tehdy podepsal smlouvu do konce sezony s následnou opcí.