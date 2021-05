Na hřišti mistrovské Slavie se představí v neděli v rámci 32. ligového kola fotbalisté Karviné. Dvanáctý celek tabulky se pokusí od 19.30 hodin nejlepší český tým zaskočit.

Fotbalisté Karviné prohráli v utkání 16. kola FORTUNA:LIGY se Slavií Praha 1:3 (23. ledna 2021). Skóre zápasu otevřel v 51. minutě Abdallah Sima (na snímku uprostřed). Jak si povedou Slezané v nedělní pražské odvetě? | Foto: SK Slavia Praha

„Slavia už má titul v kapse, pořád je ale velký favorit, taky proto, že má v sobě tu správnou dravost. Chce rekordy, titul pro krále střelců. Je to v pořádku a oceňuji to. Nemůžeme tak očekávat, že by s námi měl tým trenéra Trpišovského nějaké slitování. Musíme podat velice koncentrovaný výkon,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Jozef Weber.