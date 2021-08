Fotbalisté Karviné prohráli sobotní utkání 3. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Sparty 0:2 a zůstávají na dvou bodech. Pražany poslal do vedení ve 23. minutě Hložek, pojistku přidal v 78. minutě Pavelka. Slezané se dostali za celý zápas k jediné střele na branku.

Fotbalisté Karviné (v bílém) prohráli na Spartě 0:2. (3. kolo F:L, 7. 8. 2021). | Foto: MFK Karviná/Michal Chadim

„Sparta vyhrála zaslouženě. Tím, že nerotuje se sestavou, tak vstoupila do utkání aktivně. My jsme zvolili trochu defenzivnější rozestavení, ale nechtěli jsme hrát defenzivně. Do prvního gólu se to nedařilo, potom už se naše aktivita navýšila," řekl kouč Karviné Jozef Weber.