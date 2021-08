„Čeká nás zatím jednoznačně nejsilnější soupeř. Těžší váhy, než Sparta nebo Slavia u nás nejsou. Navíc Sparta je rozjetá a pod trenérem Vrbou se zvedá a vypadá velmi dobře,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Jozef Weber. „Sparta dává hodně gólů, v klubu si k tomu vybírají typologicky vhodné hráče. Rukopis trenéra Vrby je znát,“ podotkl Weber.

Slezané získal v úvodních dvou zápasech dva body po remízách v Ďolíčku s Pardubicemi (2:2) a s Hradcem Králové (1:1). „Trošku nás to herně nepovedené utkání proti Hradci srazilo. Všichni víme, že především druhá půle nebyla dobrá. Z mužstva cítím, že si to uvědomuje,“ dodal Jozef Weber. „Sparta je jasný favorit, my tam ale jedeme bojovat,“ uzavřel karvinský kouč.