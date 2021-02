„Po průběhu zápasu jsme za bod z Teplic rádi, přestože před utkáním jsme chtěli všechny tři. Po druhém inkasovaném gólu jsme se zvedli, vytvořili si dvě nebo tři dobré šance a mohli dát kontaktní gól dříve. Nakonec nám to tam začalo padat až ve druhé půli,“ řekl pro klubový web slovenský útočník Christián Herc.

Právě on v 67. minutě snížil na 1:2. „S Romanem Hašou jsme společně nabíhali před bránu do malého vápna, Lukáš Čmelík odcentroval a jejich gólman míč naštěstí vyrazil přímo ke mně. Měl jsem kolem sebe dva protihráče, ale už nebylo příliš složité dostat míč do brány. Konečně jsem se trefil a mám velkou radost, že jsem nakonec pomohl celému týmu k bodovému zisku. Doufám, že to nebyl můj poslední gól,“ hlásil Herc.

Nebyl zdaleka jediný, který se dočkal nějaké premiéry. Stejně jako on zaznamenal první ligový gól Rafael Tavares, brankář Jiří Ciupa odchytal první zápas v nejvyšší soutěži. Aby toho nebylo málo. Záložník Vojtěch Smrž navlékl poprvé kapitánskou pásku. „Myslím si, že mi tam pokladník Mára Janečka něco zapíše. A nejen mě,“ dodal s úsměvem Christián Herc.

Velmi důležitou postavou Karviné byl i záložník Lukáš Čmelík, který u obou gólů asistoval. „Elán, který jsme měli už na konci prvního poločasu, jsme přenesli do toho druhého. Byli jsme v něm jasně lepší a dali jsme v něm dva góly. Cítil jsem, že můžeme i vyhrát. Ale i bod bereme, přece jen jsme venku prohrávali o dvě branky,“ vykládal Čmelík.

Čtyřiadvacetiletý slovenský fotbalista měl na Stínadlech o důvod víc se předvést. Klub ho po podzimních testech nakonec nepodepsal. A tak se dohodl na angažmá v Karviné. „Počítali se mnou do středu zálohy, ale tam já jsem nikdy nehrál a ani nebudu. Tak se všeho sešlo. Podali jsme si ruce a rozloučili se. Jako nějakou satisfakci to ale neberu,“ uzavřel Lukáš Čmelík.