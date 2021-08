Hromadná strkanice byla k vidění bezprostředně po sobotním utkání 2. ligového kola mezi Karvinou a Hradcem Králové (1:1). Vše odstartovala rozepře mezi Čmelíkem a Kodešem. „Náš hráč tam měl dostat do nosu, ale neviděl jsem to. Jen prodávám, jak jsem nakoupil,“ vykládal domácí obránce Petr Buchta.

EMOCE NA POCHODU. Po sobotním ligovém zápase Karviné s Hradcem Králové (1:1) bylo na hřišti „veselo“. | Foto: Deník/ ČTK

„Bylo to hodně emotivní utkání. Sudí to trochu pustil, což je ale dobře. Jen na můj vkus trochu někdy brečeli, proto to trochu eskalovalo. Něco tam zřejmě bylo, jinak by se náš hráč jen tak neválel na zemi. Ale po zápase jsme si podali ruce a všechno je dobré,“ dodal Buchta, který přišel do Karviné před sezonou ze Zlína.