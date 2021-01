Přestože na závěr podzimu Slezané prohráli 0:2 s Pardubicemi, pořád mohou být se svou situací spokojeni. „Dvacet bodů je dobrých, tým zaslouží absolutorium. Musíme být ale stále našponovaní, je třeba dál tvrdě pracovat,“ říká kouč Karviné Juraj Jarábek.

Toho nejvíce trápila v úvodní polovině soutěže jedna věc, a to ztráty na vlastním hřišti. „Doma je to špatné,“ uznává Jarábek. Jeho svěřenci dokázali na domácím stadionu vyhrát jediné ze sedmi utkání. Na začátku loňského listopadu přehráli Bohemians 2:1.

„Doma je třeba vyhrávat. Jsem tu rok a chtěl jsem, abychom se řídili heslem náš dům, náš hrad. Stále se nám to ale nedaří,“ smutní Jarábek „Chybí nám i fanoušci, to je třeba taky uznat. Není to výmluva, jen konstatování faktu,“ pokračuje karvinský kouč.

„Když hrajeme do plných, tak nám to nefunguje. Je to pomalé, musíme na tom zapracovat. Bylo to vidět i naposledy proti Pardubicím. Navíc když prohráváme, tak to chce být rychlejší s výraznější podporou směrem dopředu. Je potřeba to prostě zlepšit,“ hlásí Jarábek.

To venku jeho mužstvo šlape fantasticky. „Tam jsme famózní,“ pochvaluje si. Karviná venku vybojovala v sedmi zápasech čtrnáct bodů, když zvítězila také v Plzni. Západočechy porazila poprvé v historii klubu. Více bodů získala venku jen pražská „S“.

„Venku jsme uhráli dvacet bodů, což nikdo nečekal. Doma je to ale strašná bída a potvrdilo se to i proti Pardubicím. Za podzim jsme u nás vyhráli jen nad Bohemkou, to je hrozně málo. Domácí ztráty nás stojí lepší postavení v tabulce,“ uzavírá gólman Karviné Petr Bolek.

K prvnímu tréninku se sejde tým ve středu. O víkendu sehraje přípravný dvojzápas s Třincem, po neděli možná ještě jedno modelové utkání. Do jarní části vstoupí Slezané v sobotu 16. ledna na hřišti Slovácka v Uherském Hradišti, doma se představí poprvé 23. ledna proti Slavii.