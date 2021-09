Karvinský kouč Jozef Weber je spokojen. „Je to kvalitní hráč se vztahem k regionu. Chtěli jsme získat ještě jednoho hráče na oba kraje hřiště, což Dan jako univerzál splňuje. Navíc velice dobře zná českou ligu, i když poslední tři sezóny strávil v zahraničí,“ dodal Jozef Weber.

„Od jednadvaceti let jsem z domu a už jsem se chtěl s rodinou usadit a vrátit. Navíc jsme s panem Vlkem byli v pravidelném kontaktu a o zájmu Karviné jsem dobře věděl. S vedením klubu bylo jednání rychlé a jsem za to rád. Doufám, že týmu pomůžu,“ řekl 32letý Daniel Bartl.

Karviná získala Bartla, který hrál v Česku naposledy za Liberec a na svém kontě má sto ligových startů a šest branek, na konci letního přestupového termínu pár dnů po ukončení smlouvy v Polsku. „Dana Bartla jsme chtěli získat už dávno. Jsem moc rád, že se to tentokrát podařilo,“ prohlásil Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

/FOTO/ Fotbalová Karviná ohlásila novou posilu. Do slezského klubu přichází univerzál Daniel Bartl, který se po třech letech vrací na českou prvoligovou scénu. Odchovanec Baníku Ostrava strávil poslední tři sezony v Polsku, kde hrál za Raków Czestochowa.

