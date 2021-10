/FOTOGALERIE/ Osmifinále MOL Cupu bylo rozlosováno. Fotbalisté Karviné se 27. října vydají za svým soupeřem do Uherského Hradiště na hřiště Slovácka a oba týmy si to zopakují i ve 14. kole ligy, ale 7. listopadu se bude hrát ve Slezsku.

Fotbalisté Slavičína (v modrém) ve 2. kole MOL Cupu před svými fanoušky podlehli prvoligové Karviné 1:5. Foto: Deník/Jan Zahnaš | Foto: Deník/Martin Břenek

„Chtěli jsme hrát doma. To nevyšlo, ale na druhou stranu je fajn, že nepocestujeme nikam daleko na Čech, ale zůstaneme na Moravě. Věřím, že to bude dobrý zápas, na který si najdou cestu i fanoušci,“ prohlásil bezprostředně po losu trenér MFK Karviná Bohumil Páník pro web klubu. „Rádi bychom došli co nejdále. Očekávám, že utkání bude mít svou kvalitu i náboj,“ dodal Páník.