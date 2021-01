Výkon nebyl špatný, ale stejně jako v prosincovém duelu s Pardubicemi scházely mužstvu góly. Tým nastoupil s důležitou změnou v obraně, když Ndefeho, který přestoupil do Baníku Ostrava, nahradil na kraji obrany Filip Twardzik.

Z netradičního důvodu scházel také režisér karvinské hry Kristi Qose. Zrovna se totiž ženil.

Vyrovnaná první půle moc možností ke skórování nenabídla, to druhá byla zajímavější.

Nejprve VAR odhalil ruku Christiána Herce ve vápně a sudí Hrubeš diktoval penaltu, kterou suverénně proměnil Daníček - 1:0. O chvíli později poslal Sadílek míč do malého vápna, kde zaspal brankář Neuman a Kliment hlavou pohodlně zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

S příchodem Rajmunda Mikuše se zvedla ofenzivní stránka hostující hry a domácí najednou nestíhali. Nejprve mohl Mikuš potrestat chybu gólmana Nemravy, který napálil míč jen do něj a balon mířil do prázdné brány, jenže pouze poskakoval a Nemrava se stihl vrátit.

Pak pálil Mikuš z voleje, ale Nemrava vytáhl skvělý zákrok.

V 73. minutě měli hosté ze Slezska k vyrovnání nejblíže – Havlík zahrál ve vápně rukou a pískala se penalta i na druhé straně. Míč si postavil kapitán Papadopulos, ale jeho pokus po zemi domácí brankář vystihl a míč vyrazil.

Karvinští tak s týmem z Uherského Hradiště padli popáté v řadě totožným výsledkem 0:2 a z 10. místa si nepolepší.

Ohlasy trenérů

Martin Svědík (Slovácko): „Musím vyseknout soupeři poklonu. Trenér Jarábek odvádí v Karviné skvělou práci. Už v přípravě na tento zápas jsem říkal, že to bude těžké a budou rozhodovat detaily – to se potvrdilo a musím říct, že Karviná byla jeden z nejlepších soupeřů, který k nám přijel. Neměli jsme špatný vstup, ale zlomem v první půli bylo odstoupení Petržely. Od té doby jsme hráli neefektivně. Za klíčový považuji nástup do druhého poločasu, dali jsme dva góly a potom jsme, podle mě, úplně zbytečně vypadli ze hry. Podržel nás však brankář Nemrava.“

Juraj Jarábek (Karviná): „Na zápas jsme se po krátké pauze těšili a zároveň věřili, že doženeme nějaké ztracené body z minulých zápasů. Škoda! V první půli jsme vycházeli z dobře organizované obrany, ale byli jsme slabí směrem dopředu. O přestávce jsem kluky nabádal k větší aktivitě. Domácím pomohl zásah videorozhodčího, vzápětí přidali i druhý gól. Takové skóre se už těžko obrací, ale následovala naše velice dobrá pasáž, která vyústila v penaltu… Mohli jsme snížit, ale na kdyby se nehraje. Je potřeba domácím pogratulovat ke třem bodům.“

FC Slovácko – MFK Karviná 2:0 (0:0)

Branky: 51. z pen. Daníček, 58. Kliment. Rozhodčí: Hrubeš – Hájek, Ratajová. ŽK: Hofmann – Papadopulos, Šindelář, asistent trenéra Bielan. Bez diváků.

Karviná: Neuman – Santos, Dramé, Šindelář, Twardzik – Jean (61. Mikuš) – Herc (79. Tavares), Ostrák, Smrž, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Jarábek.