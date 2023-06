Z Egypta do reprezentace. Karvinský brankář Neuman se na pokoji sešel s Juráskem

/FOTOGALERIE/ Sezona snů! V karvinském dresu odchytal ve druhé lize osmnáct zápasů, sedmkrát udržel čisté konto a výrazně pomohl k návratu mezi fotbalovou elitu. V letní přípravě ale brankář Vladimír Neuman bude týmu MFK chybět. Důvod? Trenér českého výběru do 21 let Jan Suchopárek ho povolal do reprezentace, která se chystá na evropský šampionát v Gruzii a Rumunsku. Pozvánka třiadvacetiletou oporu Karviné zastihla na dovolené v Egyptě.

