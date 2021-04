Karviná šla do vedení ve 22. minutě, kdy se prosadil pohotově z voleje Herc. V nastavení první půle srovnal zblízka Procházka. Výhru trefil Slezanům v 67. minutě kapitán Papadopulos, který z penalty potrestal faul Fantiše na Bartošáka.

Karvinští odehráli velmi dobré utkání. Celkem vyslali na branku Zlína hned osm střeleckých pokusů, v 50. minutě trefil Mangabeira horní tyč. Nakonec ho to, stejně jako všechny jeho spoluhráče, mrzet nemuselo. I tak z toho bylo cenné vítězství.

HLASY TRENÉRŮ

Bohumil Páník (Zlín): "První půle z mého pohledu ještě snesla moje kritéria. Dokázali jsme tvořit hru, ale byli jsme špatní ve finální fázi. soupeř nás hodně blokoval, po jedné akci jsme ale vyrovnali. Druhá půle byla z našeho pohledu obrovsky špatná, několika hrubkami jsme dostali soupeře do hry a už jsme se z toho nedostali. Vrcholem byla odpískaná penalta. Nebylo to na pokutový kop. To už fotbalu nerozumím a nevím, na co je zde VAR. Pak mohl vyrovnat Cedidla, ale na body jsme nedosáhli. Zase si musíme sednout na zadek a rozebrat si hlavně špatnou druhou půli. Ta byla hrozná a svezl se s tím i rozhodčí, který byl katastrofální. Jestli se ve druhé půli hrálo 15 minut čistého času, tak to bylo moc."

Jozef Weber (Karviná): "Jsem rád za vydařenou premiéru a výhru. Nějakou dobu už hráči pocit vítězství nepoznali, o to je to dnes sladší. Výhra se nerodila lehce. První půle byla dost vyrovnaná, dali jsme hezkou branku, ale na konci poločasu jsme byli dost pasivní a domácí nás potrestali a zaslouženě vyrovnali. Vyšel nám vstup do druhé půle, měli jsme dost šancí před i po gólu to po rychlém přechodu dohrát. Závěr byl hodně nervózní, byla tam spousta karet, ale jsem rád, že jsme duel dotáhli do vítězného konce."

Fastav Zlín – MFK Karviná 1:2 (1:1)

Branky: 45+1. Procházka – 22. Herc, 67. z pen. Papadopulos. Rozhodčí: Petřík – Hrabovský, Vlček. ŽK: Hlinka, Čanturišvili, Janošek – Bartošák, Smrž, S. Dramé, Santos, Papadopulos. Hráno bez diváků.

Zlín: S. Dostál – Fantiš, Simerský, P. Buchta, Procházka – Y. Dramé, Hlinka (79. Martínez García), Janošek (70. Janetzký), Čanturišvili (62. Matejov, 79. Cedidla) – Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Santos, Šindelář, Mazáň – Mangabeira, Smrž (81. S. Dramé) – Čmelík (83. Ostrák), Herc (90+4. Janečka), Bartošák – Papadopulos. Trenér: Weber.