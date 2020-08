„Mám z toho zatím velmi dobrý pocit. Parta je tady skvělá, na každém postu konkurence. Po delší době by Karviná neměla hrát jen o záchranu, o tom jsem přesvědčený. Kvalita tu je,“ uznává šikovný záložník, který se v Karviné zatím rozkoukává.

Mikuš začínal s fotbalem doma v Šamoríně, prošel dorosteneckými týmy a béčkem Slovanu Bratislava, a tamtéž začal sbírat své první zkušenosti s mužským fotbalem ve III. slovenské lize.

Stejnou soutěž si zahrál i za Šaľu a Nové Mesto nad Váhom, se kterým v létě 2017 postoupil do II. ligy. Následně přestoupil do rovněž druholigové Dubnice nad Váhom, odkud si jej loni vytáhla Jihlava.

Mikuš měl na Slovensku velmi dobrá čísla. V 58 druholigových zápasech zapsal 24 gólů a 18 asistencí. V Jihlavě pak zasáhl do 24 druholigových duelů a vstřelil sedm branek.

Co vás nakonec přesvědčilo o tom jít do Karviné? V Jihlavě jste si nevedl špatně…

To ne, ale znám se s trenérem Jarábkem a chtěl mě do týmu. To nakonec rozhodlo.

Cítil jste to tak, že ve čtyřiadvaceti letech už je nejvyšší čas vyzkoušet si nejvyšší soutěž?

Může být, i když já měl do ligy vlastně už třikrát našlápnuto. Když jsem působil v Dubnici nad Váhom, pokaždé jsem v nějakém prvoligovém týmu absolvoval testy, jednou to bylo v Maďarsku, pak v Brně. Nejblíže jsem měl do ligy našlápnuto ve Zlatých Moravcích, to tam byl právě trenér Jarábek. Prodělal jsem prakticky celou letní přípravu, ale nikdy to nedopadlo. Většinou za mě Dubnica chtěla moc peněz.

Byl to velký skok z druhé ligy do první?

Musím přiznat, že den před zápasem s Baníkem jsem jisté obavy měl. Na prvním dojmu vždy záleží, ale v utkání jsem se cítil dobře a celkem mi to i vyšlo. Trenér i lidé z vedení mi říkali, abych nebyl nervózní, ať hodím vše za hlavu. A myslím, že první liga mi stejně bude vyhovovat více. Ve druhé to bylo hodně o soubojích.

Jste spíš technický hráč do kombinace?

Spíš tak. Jsem techničtější hráč, mou předností je ale rychlost.

Takže v záložní formaci se cítíte nejlépe?

Ano, vždy jsem byl ofenzivním typem na okraj hřiště. Klasického útočníka zahrát taky umím, ale tam mi to moc nevyhovuje. Spíš na tom kraji.

S jakými cíli jste do Karviné přišel?

Pokusím se prosadit do sestavy. Je zde spousta kvalitních hráčů, takže to bude těžké, ale ambice bychom mohli mít vyšší než jen pouhou záchranu. Až se sehrajeme, bude to lepší.

Jak dlouho by to podle vás mohlo trvat?

Každým tréninkem se to lepší. Brzy bude reprezentační přestávka, ta by nám mohla pomoct ještě víc. Věřím, že to moc dlouho trvat nebude.

V sobotu jedete do Opavy k dalšímu derby. Co od něj čekáte?

Těžký zápas, jako všechny v lize. Karviná prý nemá venku moc dobrou bilanci, tak by bylo načase začít okamžitě s nápravou.