Ti oceňují jeho šikovnost, rychlost a hlavně gólovou potenci. Za dva zápasy stihl dvě branky, pravidelně se dostává do šancí a jeho nedělní trefa do sítě Teplic (3:0) si řekla o místo v gólové hitparádě fotbalových televizních pořadů.

Co říkáte na svou prozatímní bilanci?

Jsem šťastný, že jsem znovu skóroval, ale hlavně, že jsme vyhráli. To je nejdůležitější, tým je na prvním místě. Hrajeme tady jako rodina, každý chce přispět k úspěchu a mě těší, že jsem týmu svým gólem pomohl.

Co po vás trenér na hřišti chce?

Bránit, útočit, skórovat. Snažím se to plnit a hrát pro tým.

Už jste působil v Brně, Dunajské Stredě, Nitře. Jak se cítíte v Karviné?

Jsem rád, že tady můžu hrát. Karviná je teď můj domov.

Bojujete o smlouvu? Jste tady totiž na hostování…

Nevím, jaká bude budoucnost, žiju jen přítomností.

Jak jste viděl svůj gól na 2:0?

To byl instinkt. Křičel jsem: Linži, Linži, prosím, nech mi ten míč. Předtím jsem si v duchu říkal, jen ať to Ba Loua pošle do vápna stejně jako v minulém zápase, když jsem dal první gól.

Zkoušíte se učit česky?

Už na Slovensku se mě ptali, jestli bych se nechtěl naučit slovensky. To je ale těžké. I váš jazyk je těžký. Česky umím akorát: pravá, levá, dozadu.

Jak vám na place říkají?

Taiwo. Je to jednodušší.