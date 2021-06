„Mé hodnocení je celkem rychlé a stručné. Boji o poháry se Baník nikdy vážně nepřiblížil, což je nesplněný úkol. Podobné je to i u atraktivnosti hry, na tom se shodnou nejen experti, ale i fanouškovská veřejnost,“ řekl Deníku Verner Lička, legenda Baníku.

„Je otázka, jestli cíle vedení byly realistické, nebo spíše odvážné a uspěchané. S Bohumilem Páníkem byli dvakrát do šestého místa, teď jsou osmí, což odpovídá kvalitě kádru. A cesta nahoru bude dlouhá. Od počátku jsem věděl, že cíle Baníku, tedy poháry, jsou nereálné. Podobné umístění, jaké se dostavilo, jsem očekával,“ vypálil Verner Lička.

Na začátku loňského roku Baník angažoval trenéra Luboše Kozla, od kterého si na Bazalech hodně slibovali. Bývalý obránce „nároďáku“ a Slavie podepsal v Ostravě lukrativní dlouhodobou smlouvu. Klub o něj stál tolik, že za něj zaplatil FAČRu téměř milion korun jako kompenzaci za uvolnění z pozice kouče reprezentační devatenáctky.

„Mým přáním je dostat Baník do boje o evropské poháry, pokusit se pozměnit herní styl a samozřejmě postupně do týmu začleňovat mladé baníkovské talenty. Vím, že zde dorůstá generace velmi talentovaných fotbalistů, kteří se jednou mohou stát velmi platnými hráči. K tomu bych jim chtěl pomoci,“ vykládal Kozel v lednu 2020.

Jeho mise však skončila předčasně a neúspěšně. Šéfové Baníku mu dali po čtrnácti měsících padáka. Stalo se tak 27. února v rámci 21. ligového kola po remíze 1:1 s Teplicemi, znamenající pád na deváté místo se ztrátou devíti bodů na evropské poháry.

Mužstvo převzal Ondřej Smetana, který se přesunul k prvnímu týmu z béčka. Na lavičce absolvoval 13 ligových zápasů s bilancí 5 výher, 4 remízy a 4 prohry při skóre 22:17. Solidní dojem mu hráči pokazili v Plzni, kde Baník schytal po trapném výkonu debakl 0:4.

Jak pod Kozlem, tak Smetanou, nedokázali Ostravané vzdorovat nejlepším. Alespoň co se výsledků týká. S týmy z elitní pětky uhráli v deseti zápasech pouhé čtyři body, když doma porazili Jablonec 2:1 a ubojovali bezbrankovou remízu se Spartou. Všechny ostatní duely ztratili.

Hodně se také mluvilo o začleňování mladých odchovanců do prvního týmu. „Zásadní otázka zní, kolik jich je Baník do áčka schopný zabudovat. Já bych řekl, že v této chvíli se to týká především Kaloče a Buchty,“ podotkl Verner Lička.

„Kaloč dostal hodně šancí, mně se líbí, ale já bych od něj čekal více zaangažovanosti do hry. Teď je však otázkou, jaké má on úkoly. Jestli získat míč a jen ho předat, nebo jsou na něj vyšší požadavky. Já bych je měl,“ zdůraznil Verner Lička.

Již dříve vedení Baníku oznámilo, že i v příští sezoně počítá s trenérem Smetanou. „Přišel jsem až v průběhu, budu tak hodnotit jen ty tři měsíce. Ukázalo se, že soupeře kolem nás nebo pod námi jsme schopni porazit a porážet. Ale k soupeřům nad námi má Baník ještě daleko,“ prohlásil po remíze 1:1 v derby s Karvinou Ondřej Smetana.

„Čeká nás hodně práce. Byli jsme více než konkurenceschopní na Bohemce, v Liberci, v Olomouci… Bodů však mělo být více, na top týmy nestačíme. Je třeba makat. Vytvořili jsme si nějaké šance, je to cesta. Nebo spíš ten způsob hry je cesta. Musíme se zlepšit nahoře, v ofenzivě. Říct cokoli jiného by byla lež. Je třeba být produktivnější a důslednější,“ uzavřel Ondřej Smetana, který bude od příští sezony nově spolupracovat s Tomášem Galáskem.

Baník již řeší také složení kádru pro příští ročník ligy, na který se začne připravovat 21. června. Podle informací Deníku odcházejí do Slovácka Daniel Holzer a Ondřej Šašinka, otazník visí nad setrváním stopera Patrizia Stronatiho. Přijít by naopak měl útočník David Puškáč z Bohemians. Mluví se také o angažování záložníka Tomáše Ladry z Mladé Boleslavi.

Kdo z baníkovců patřil v letošní sezoně k nejlepším?

JAN LAŠTŮVKA

brankář

Jan Laštůvka. Zdroj: FC Baník Ostrava

Výbornou sezonu má za sebou zkušený gólman Jan Laštůvka. V červenci mu bude devětatřicet, rozhodně ale má stále co nabídnout. Nebýt jeho, Baník by měl minimálně o šest, sedm bodů méně a možná by neuhrál ani osmé místo. Stačí připomenout jeho koncert při domácím zápase s Olomoucí (1:1), kdy chytil Hanákům čtyři góly. Celkem si připsal v tomto ročníku deset čistých kont, zlikvidoval tři penalty. Kapitán Slezanů pomohl týmu nejen na hřišti, ale i v kabině. Od prvního utkání šel všem příkladem.

DYJAN CARLOS DE AZEVEDO

záložník

Dyjan Carlos de Azevedo. Zdroj: FC Baník Ostrava

Kdo by na začátku sezony čekal, že nakonec bude s jedenácti góly nejlepší střelec Baníku Ostrava. Devětadvacetiletého brazilského záložníka nevzal před startem ročníku kouč Luboš Kozel na soustředění do Rakouska, následně ho přeřadil do béčka. Důvod? Měl vyjednávat o svém přestupu do Olomouce. Poprvé mu dal Kozel šanci ve 4. kole a hned z toho byl Azevedův gól a přihrávka při výhře 3:0 nad Pardubicemi. Ano, šest branek dal z penalt, ale všechny bezpečně proměnil, což bylo v těžkých časech pro Baník víc než důležité.

DAVID BUCHTA

ofenzivní záložník

David Buchta. Zdroj: FC Baník Ostrava

Přelomovou sezonu má za sebou ofenzivní záložník Baníku Ostrava David Buchta. Jednadvacetiletý odchovanec slezského klubu ukázal, že je rozený střelec. V závěru ročníku sázel jeden gól za druhým, nakonec jich zaznamenal šest. Na přelomu dubna a května skóroval ve čtyřech duelech v řadě. V Olomouci a se Zlínem byly jeho trefy vítězné. Stačil také přihrávat, připsal si celkem čtyři asistence. Poslední luxusní v derby s Karvinou. Pokud bude dál tvrdě pracovat, může už v příští sezoně patřit k těm, na kterých bude hra Baníku stát.

PATRIZIO STRONATI

stoper

Patrizio Stronati. Zdroj: FC Baník Ostrava

Pokud by se hodnotila první polovina sezony, není o čem mluvit. Poté, kdy se začalo spekulovat o jeho možném odchodu do maďarského Puskáse, mu to očividně neprospělo. Jeho koncentrace na hru už nebyla taková, ale dá se to pochopit. Tak jak tak, Zio celkově potvrzoval, že je velký baníkovec, obrovský srdcař, který by neuhnul ze souboje ani s Robocopem či Terminátorem. Stejně by tam tu hlavu strčil. Zajímavostí je, že odehrál třicet zápasů, v nichž nevynechal jedinou minutu. Otázka je, zda v Baníku zůstane.