Fotbalisté Karviné mají bod z Českých Budějovic. Ale...!

/FOTOGALERIE/ Další plusový bodík do prvoligové tabulky se počítá. Fotbalisté MFK Karviná si pro něj zajeli do Českých Budějovic. Proč ale ve druhé půli úplně vyklidili pozice, to ví asi jen oni.

Z utkání České Budějovice - Karviná (v zeleném). | Foto: Dan Kubát

První půle byla v podání Slezanů výborná. Precizní obrana nedovolila domácím kloudnou akci. Pohybově dobře vybavení hosté si rozuměli s míčem (hlavně Ostrák a Bartošák), byli nebezpeční. Vzadu fungovali takřka bezchybně. I defenzivní hráči, jako třeba Santos, dovedli přidat nadstavbu a zapojit se do útočné akce. Právě Santos, a také Herc, měli v několika případech geniální myšlenku, aby ji v jiném momentu zase zasklili nějakou nepřesností. Karvinští se dostali do vedení po parádním přímém kopu Qoseho, pak mohli přidat i druhý gól, Herc ale po krásném centru Bartošáka svou šanci neproměnil. Bylo z toho jen břevno. Domácí se zmohli praktiky jen na ránu Javorka, kterou Bolek vyškrábl nad břevno. Talovjerov ještě předtím v jiné situaci hlavičkoval nad. Zdroj: Dan Kubát Ve druhé půli udělali Karvinští z utkání - dle slov někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra (toho času ve vazbě) doslova „suchej hajzl“. Hráči si nebyli schopni nahrát na pár metrů, zalezli před vlastní vápno, byli statičtí a čekali, co na to soupeř. Ten nelenil, zatlačil Karvinou několika rohovými kopy, po kterých to gólově doslova volalo, ale to tým trenéra Juraje Jarábka ještě přežil. V 64. minutě už Brandner využil zmatků v karvinské defenzivě a dorazil do sítě Bolkem vyraženou střelu. Budějovické srovnání bylo zcela zasloužené a hosté se mohli jen modlit, aby z jejich pasivity nevzešel ještě druhý gól. Ten už se naštěstí nekonal a utkání, které ve druhé půli mohlo leckomu připadat jako přípravný fotbal zimní Tipsport ligy plný nepřesností a zoufalých pokusů o střelbu, dospělo k remíze. Ohlasy trenérů David Horejš (České Budějovice): „Je třeba respektovat výkon Karviné, ale až na přibližně prvních 15 minut jsme byli lepším týmem. Jen jsme na rozdíl od předchozích zápasů nedali branky, což nás stálo dva body. Hlavně ve druhé půli jsme si vytvořili řadu šancí, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. Rychlá branka Karviné nás trošku zmrazila. Ale i tak jsme potom soupeře zatlačili.“ Juraj Jarábek (Karviná): „Budějovice drží pěknou sérii, vyhrály na Spartě, remizovaly s Plzní… Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř, který je nebezpečný především ze standardních situací, taktiky jsme se ale drželi jen v prvním poločase. Po přestávce jsme chtěli být aktivnější, ovšem soupeř byl nebezpečnější a za vyrovnáním si šel. Říkali jsme hráčům, že pokud budeme takto pokračovat, o ten gól si říkáme. Příště tam musí být více agresivity.“ Dynamo České Budějovice – MFK Karviná 1:1 (0:1) Branky: 64. Brandner – 7. Qose. Rozhodčí: Ginzel – Frimmel, Kříž. ŽK: Qose, Bartošák, trenér Jarábek, Ndefe (všichni Karviná). Diváci: 0 (hráno bez diváků). Č. Budějovice: Drobný – Čolić (89. P. Novák), Králik, Talovjerov, Skovajsa – Čavoš, Havelka (82. Bassey) – Van Buren, Javorek, Mészáros (50. Mršić) – Brandner. Trenér: Horejš. Karviná: Bolek – Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe – Herc (70. Smrž), Ostrák, Mangabeira, Qose (59. Guba), Bartošák (82. Mikuš) – Papadopulos (82. Haša). Trenér: Jarábek.