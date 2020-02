Divákům mohlo připadat, že jsou na týden starém zápase. Aktivnější domácí bušili do soupeře ve žlutých dresech s modrými trenýrkami, jen místo Zlína běhali po hřišti hráči Teplic. A také už během první půle prohrávali. V 10. minutě běželi domácí v přečíslení pět na dva! Taiwo ale jen přiměl gólmana Grigara k perfektnímu zákroku.

V 17. minutě už to přišlo. Smrž našel parádním centrem na vzdálenější tyči Qoseho, ten hlavou vrátil míč Lingrovi a karvinský útočník nemusel ani vyskočit. Balon pohodlně „trknul“ do brány – 1:0.

Jestliže se minulý týden přihlásil krásným gólem do ankety gól měsíce domácí Smrž, tak proti Teplicím jej napodobil Taiwo, který pět minut po první brance vymetl šibenici Grigarovy svatyně – 2:0!

Zaskočené Teplice

Vývojem zaskočené Teplice se během první půle nedostaly k ničemu podstatnému a hlavně faulovaly. Snad jen v závěru poločasu, kdy to zkoušel rozběhnutý Řezníček. Pouze však vyprášil rukavice připraveného Bolka v karvinské bráně.

Domácí na to odpověděli dalším gólem. Taiwo našel Lingra, ten se ve vápně prosmýkl mezi statickou obranou Severočechů, a předložil míč jako na zlatém podnose Janečkovi, který míč uklidil zblízka za Grigara – 3:0. Pro domácího srdcaře to byl gól po dvou letech!

A domácí měli evidentně chuť. Lingr v další šanci pálil jen těsně vedle, přičemž nalevo od něj byl zcela osamocený Taiwo.

Po poločase hrůzy udělal teplický trenér Hejkal hned dvě změny v sestavě, když do hry naskočili J. Mareš a Knapík a hned v 52. minutě měl Bolek práci po hlavičce Čmovše. Domácí však nepřestávali být nebezpeční, zvláště Taiwo na levé straně hřiště školil teplické beky z obratnosti.

V 60. minutě hlavičkoval Trubač, ale v souboji a balon letěl nad. Blíž brance měli domácí o čtyři minuty později, kdy Ba Loua hledal na vzdálenější tyči Taiwa, ten ve skluzu minul. A vzápětí nevměstnal Ba Loua v tutovce do brány nabídku Lingra.

Vykartovaný Mareček

V 66. minutě vzaly naděje Teplic na dobrý výsledek definitivně za své, když se vykartoval Mareček a Karviná si v přesilovce vytvářela další brankové šance. V 73. minutě si mohl připsat gól i střídající Bukata, ale z ideální pozice vyslal na Grigara jen „malou domů“ a teplický brankář ji sebral jako malinu.

V 77. minutě netrefil míč po skrumáži v teplické šestnáctce zblízka Qose a byl z toho jen roh. Náladu mohl hostům zlepšit Řezníček, který před brankou Karviné ukličkoval dva obránce, ale nakonec nevystřelil přesně ani důrazně.

V dobré pozici pálili v závěrečných minutách ještě domácí Kubala a také Vukadinović, jemuž vytáhl balon zpod břevna Grigar.

Domácí tedy zaslouženě zvítězili a vzdalují se v tabulce FORTUNA:LIGY posledním dvěma týmům Opavě a Příbrami.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek (Karviná): „Věděli jsme, že jsme Teplice v ligové historii ještě neporazili, ale mýtus jsme probořili a jsme rádi. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Karviná podle mě do ligy patří, zázemím, fanoušky. Jsem o tom přesvědčený. Takový zápas jako dnes se mi dobře hodnotí, z naší strany to byl kvalitní zápas, který měl tempo, hlavně v první půli. Musím všem poděkovat za odvedenou práci, kromě hráčů i realizačnímu týmu a lidem ve vedení. Dobrý vstup do jara je zásluha všech.“

Stanislav Hejkal (Teplice): „Dopadlo to příšerně. Nejen, že jsme prohráli, ještě jsme přišli o dva vykartované hráče. Dneska jsme vůbec neměli odražené míče, střed pole ani kvalitu. Domácí naopak hýřili pohybem a nasazením. Bohužel mi tam chyběla herní kvalita od zkušenějších hráčů. Obrana? Zárodky všech gólů se rodily uprostřed hřiště, střední záložníci nám prostě nedobírali hráče z volných prostorů. Už před naší obranou byly chyby, ne jen v ní. Druhý karvinský gól byl stejný jako doma druhý s Olomoucí. Nedobíráme protihráče, nechápu to. A kromě Řezníčka jsme dnes neměli ani zakončení. Ve druhé půli jsme to vzadu změnili na tříobrancový systém, ale dopadlo to špatně i tak, navíc J. Mareš a Mareček jsou vykartovaní. Musíme si vyhodnotit situaci a proti Liberci prostě vyhrát.“

MFK Karviná – FK Teplice 3:0 (3:0)



Branky: 17. Lingr, 22. Taiwo, 43. Janečka. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Šimáček. ŽK: Ndefe, Ba Loua – Mareček, Čmovš, J. Mareš. ČK: 66. Mareček (T). Diváci: 2452.



Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Rundić, Jan Moravec – Smrž, Janečka (69. Bukata), Qose – Ba Loua (78. Vukadinović), Lingr (84. Kubala), Taiwo. Trenér: Jarábek.