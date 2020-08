Trenér Juraj Jarábek měl k dispozici už novou posilu, levonohého obránce či stopera Filipa Twardzika, takže si s ním hned vyzkoušel tříobráncový systém 3-5-2. „Musím ale konstatovat, že se mi to moc nelíbilo, Santos tam měl trochu problémy, takže jsme pak zase přeskupili řady a hráli tu naši klasiku 4-4-2,“ přiznal Jarábek, který do hry poslal všechny nové tváře.

Po půlhodině hry se mu odvděčil za důvěru Michal Papadopulos, který pravděpodobně v nejbližších dnech podepíše s Karvinou smlouvu. Do té doby se s klubem dohodli na informačním embargu, takže po zápase se ani nepodělil o své dojmy. Pro Karvinou by to byla platná posila. Zůstane?

Ve druhé půli se po hezké individuální akci prosadil i Tomáš Ostrák, další nová posila Karviné. „I když bylo vedro, hrálo se mi dobře. V Karviné se zatím cítím spokojený, kluci jsou fajn, realizační tým je v pohodě. Zatím si to tady pochvaluji,“ řekl po zápase Ostrák.

„Čisté konto potěšilo, podržel nás Bolek v bráně, ale to je jeho práce. Poláci byli zprvu živější, ale první gól po jejich chybě nám pomohl a pak už jsme předváděli dobrý výkon. Po únavě z tréninku splnil zápas svůj účel, viděli jsme v akci hráče, které jsme vidět potřebovali,“ pochvaloval si trenér Jarábek.

MFK Karviná – GKS Jastrzebie 2:0 (1:0)

Branky: 31. Papadopulos, 70. Ostrák.

Karviná: Bolek (46. Neuman) – Santos (46. Janečka), Kouřil (46. Stropek), Twardzik – Ndefe (67. Mangabeira), Smrž (46. Tavares), Mangabeira (46. Hanousek), Qose (67. Smrž), Čonka (67. Holiš) – Papadopulos (46. Haša), Ostrák. Trenér: Jarábek.