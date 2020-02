Rychlonohý třiadvacetiletý záložník Petr Galuška z Karviné pomůže do konce této sezony druholigovému polskému týmu GKS Jastrzebie.

Petr Galuška (vlevo) si vyzkouší druhou polskou ligu. | Foto: Michal Chadim

Zamířil tam na hostování do konce aktuální sezony. „Naskytla se možnost jít do druhé polské ligy, která je kvalitní. Beru to jako novou výzvu, navíc je to blízko, takže zůstanu v kontaktu s kabinou,“ poukázal Galuška, že do Jastrzebie to je necelých dvacet kilometrů.