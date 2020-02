/FOTO/ Také poslední zápas karvinských fotbalistů před pokračováním nejvyšší soutěže potvrdil, že výběr trenéra Jarábka nemá problém v defenzivě, nýbrž se střílením gólů.

Karvinští fotbalisté (v bílém) remizovali v generálce s Olomoucí bez branek. | Foto: Jakub Pryček

Karvinští si ke generálce pozvali kvalitního ligového soupeře z Hané. Olomoucká Sigma předvedla tradičně dobré držení míče, ale i ona se dostala ve druhé půli několikrát do problémů. Karvinští si šance vytvářejí, to zase ano, jenže je s železnou pravidelností zahazují a to může být problém.