Jak hodnotíte poslední sezonu, která byla nedohrána kvůli koronaviru?

Měl jsem z toho divný pocit, hlavně z toho závěru. Člověk žije v nejistotě, nevíte, co čekat. Stále jsme trénovali, před i po karanténě, ale bylo zde hodně otázek ohledně toho, zda se soutěž dohraje nebo ne. A za další je smutné, že jsme soutěž nemohli řádně dokončit. Myslím, že poslední zápasy by měly hodně velký náboj, vždyť šlo o všechno.

I vás se koronavir týkal. Dva týdny museli být všichni z klubu v karanténě. Jak jste to snášel?

Bylo to velice nepříjemné, protože naše fotbalová příprava skončila z minuty na minutu. Nikam jsme nemohli chodit. Bydlím v Karviné sám, takže po celou dobu karantény jsem taky byl v bytě sám, nemohl nejen trénovat, ale ani nakupovat nebo mít jakékoliv návštěvy. Hrůza.

Měl jste nějaké informace ze své domoviny o tom, jak zvládali koronavirus tam? Znáte někoho, kdo měl podobnou zkušenost z karantény?

Ani ne. Ale situace v Nizozemsku byla hodně odlišná od té v Karviné. Samozřejmě tam také platila určitá omezení, ale ne tak přísná, jaká panovala v Česku. Tady jste například zavřeli hranice velice brzy, takže mě ani nemohla navštívit rodina, zatímco v Nizozemsku opatření ohledně cestování nebyla tak rázná.

Sezona dopadla tak, že jste se zachránili. Vy sám jste odehrál nejvíce zápasů i minut. Jste spokojen s herním vytížením?

Jsem strašně rád, že jsme se zachránili, i když to bylo kvůli nedohrání soutěže. Ale taky si myslím, že bychom v posledních zápasech měli slušné šance se udržet. Věřili jsme si. Se svým osobním výkonem jsem velmi spokojen, dostal jsem velký prostor. Myslím, že jsem ve své první sezoně v české lize obstál.

Dal jste gól, nasbíral jste i asistence. Je něco, co byste chtěl na své hře zlepšit? Třeba jste nasbíral příliš mnoho žlutých karet…

Rád bych pokračoval jako doposud, možná přidal víc asistencí, protože ze své pozice se ke gólům tolik nedostanu. Jakožto obránci je pro mě těžké vyhnout se žlutým kartám. Musím uznat, že obzvlášť v české lize je to náročné, FORTUNA:LIGA je fyzicky velmi náročná.

Jaké máte plány do nové sezony?

Pro mě je nejdůležitější se neustále zdokonalovat a dělat pro Karvinou co se dá, aby byla v lize lepší. Myslím, že pro kluby takového formátu je prioritní, aby se vyhnul nebezpečným sestupovým příčkám. Musíme mít ambice na to, abychom se dostali doprostřed tabulky. To bych byl spokojen.

Kádr dozná změn, už odešli Ba Loua, Taiwo a jiní, možná odejde i Lingr. Bude to velké oslabení?

Tohle samozřejmě bude mít na tým velký vliv. S hráči jako Ba Loua nebo Lingr jsme hráli stylem, který se mně osobně líbil. Navíc jsem zrovna s nimi mohl být součástí dobrých kombinací. Pro další sezonu musíme najít takový styl hry, aby nám na sto procent vyhovoval. Sami musíme vložit do hry víc než těch sto procent, jinak se výš neposuneme.

Příprava bude krátká, právě kvůli problémům s koronavirem. Bude to stačit?

Bude to těžké, protože máme strašně krátkou dobu na přípravu. V životě jsem to nezažil. Nejen fyzicky, ale i psychicky se musíme na příští sezonu dobře připravit, abychom byli nachystaní hned od úvodního kola.