Bod je tedy málo?

To uvidíme až po sezoně. Ale po té špatné sérii se rozhodně za výkon nemusíme stydět. Měli jsme tři body na dosah, a pokud budeme takto pokračovat, určitě budeme odměněni a ta výhra přijde.

Co dnes chybělo ke gólu?

V první půli tam bylo dost situací, kdy jsme mohli dát gól, naopak Budějky hrozily z brejků a Petr Bolek nás občas podržel. Bylo to takové utkání, kdy mohla rozhodnout jedna situace. My jich měli víc, bohužel jsme z toho gól nedali.

Potěší aspoň ta nula vzadu?

Každá nula potěší, po těch dvou zápasech, kdy jsme inkasovali šestkrát, zvlášť. Myslím, že jsme dnes do defenzivy pracovali slušně, ony totiž Budějky jsou dost nepříjemné v přechodu do útoku, ale my to zvládli a také standardky uskákali. S tím jsme spokojeni.

Naopak nespokojenost asi panuje s ofenzivou. Není to od druhé půle se Spartou z vaší strany trochu křeč?

Za tím může být víc důvodů. Někdy je to přemíra snahy, jindy větší klid v zakončení. Občas má brankář soupeře zase dobrý den, jako třeba dneska Drobný. Musíme prostě na koncovce dál pracovat na tréninku a věřit, že to zlomíme.

Vy jste si připsal jubilejní dvoustý ligový start. Co na to říkáte?

Dvě stě startů není málo, ale potěšilo by mě, kdyby to bylo s výhrou, abych si to mohl lépe pamatovat (úsměv). Ale je to jen číslo, mě zajímá tým, ne jednotlivec.

Do konce základní části zbývají dvě kola a přeskočil vás Zlín, takže jste zpět na barážové pozici…

Bohužel. Ale s trenérem jsme si dali jednoznačný cíl, který budeme chtít dodržet. Do nadstavby by se nám šlo líp, kdybychom zase Zlín přeskočili a šli tam z třinácté pozice. Uděláme vše pro to, abychom to dokázali a v těch posledních kolech zase bodovali.