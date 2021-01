V dresu Slovácka se naposledy představil koncem srpna 2014, v Hradci Králové střídal šest minut před koncem Luboše Kaloudu. Před aktuální sezonou přestoupil ze slovenské Skalice do Karviné.

A právě mužstvo z Těšínského Slezska čeká na hráče Slovácka v sobotní novoroční ligové premiéře. „Jsem trošku nervózní, ale je to taková ta zdravá nervozita. Bude to pro mě zvláštní zápas. Poprvé nastoupím proti Slovácku v utkání, ve kterém o něco půjde. Poprvé to bude o body,“ říká Roman Haša, který hrál proti svým bývalým spoluhráčům naposled v létě 2019 v dresu Skalice.

Stejně jako Slovácko také Karviná odehrála v zimní mini pauze jediné utkání. Svěřenci slovenského trenéra Juraje Jarábka se rozešli s druholigovým Třincem bez branek.

„Příprava byla sice krátká, ale o to intenzivnější,“ říká sedmadvacetiletý forvard, který dostal kvůli menší zdravotní indispozici v den zápasu volno.

Pokud budeme brát tabulku venkovních zápasů, tak je Karviná na skvělém třetím místě. Na hřištích soupeřů získala čtrnáct bodů a má aktivní skóre 8:6.

Čím si Roman Haša vysvětluje parádní výkony svého týmu na hřištích soupeřů? „Venku nemusíme útočit do plných, to nám vyhovuje. Doma s tím máme problém a většinou se trápíme,“ přiznává autor dvou podzimních branek do sítě Jablonce.

V aktuálním ligovém ročníku padla Karviná jenom v Olomouci. Do Uherského Hradiště jede desátý tým tabulky s vidinou nejméně remízy. „Na Slovácko jedeme neprohrát. Bod bereme,“ hlásí odhodlaně Roman Haša, který má ještě v týmu několik bývalých spoluhráčů.

„Pamatuji na Ramba (Petr Reinberk), Hofiho (Stanislav Hofmann), Havlase (Marek Havlík) a Vlastu Daníčka, ale s nikým jsem se o zápase ještě nebavil. Žádné sázky neproběhly,“ přiznává Roman Haša, kterému fanoušci neřeknou jinak jako Cyra.„Jmenoval se tak můj praděda, děda a říká se tak i mému taťkovi," vysvětluje na závěr staroměstský patriot.