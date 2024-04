/ROZHOVOR/ Na hřiště přišel v poločase a po osmnácti minutách slavil vstřelený gól. A byl nebezpečný i dál, nemuselo zůstat jen u jednoho zásahu. Útočník Martin Regáli měl nemalý podíl na tom, že fotbalisté Karviné na Baníku v neděli neprohráli a odvezli si z Ostravy remízu 2:2. „Z derby a těžké půdy bereme bod všemi deseti. I vzhledem k tomu, že jsme dvakrát prohrávali. Dokázali jsme se pokaždé vrátit, takže určitě dobrý bod,“ hodnotil.

Fanoušci Baníku při derby s Karvinou. | Video: David Hekele

První gól jste dostali hodně nezvyklý, druhý z penalty. Lze mluvit o smůle?

Domino (Holec) to říkal, že jsme dostali gól ze šedesáti metrů a z penalty. Ze hry takové se Baník nedokázal prosadit, to je dobrá vizitka pro nás. Věřím, že výkony, které v posledních zápasech předvádíme, nevážeme, a body budeme sbírat i nadále.

Co jste říkal tomu gólu Ewertona?

Wow, krásný super gól. To je kvalita, přehled, že brankář je tak vysoko. A že to ještě dokáže takto trefit, to je nadstandard.

Ve druhém poločase jste Baník dokázali přehrávat, zatlačili jste ho. O čem to svědčí?

Svědčí to o tom, že se jako mužstvo zlepšujeme. A když se zlepšujeme jako mužstvo, tak i individuální výkony jdou na horu. Snad v tom budeme pokračovat.

Holec po Baníku: Tak se bojuje o život! Gól Ewertona? Nejsem první ani poslední

Na zakončení jste si věřil?

Ano, to jsou ty moje situace. Častěji jsem hrával zkraje, do těchto situací jsem se dostával a věřil jsem si, že to obstřelím a padne to tam.

Bylo to pro vás jednodušší zakončení než v Hradci, kde jste běžel kolmo na brankáře a nedal jste gól?

Bylo to netradiční, brankář stát v nezvyklém postavení a to mě trošku rozhodilo.

Body sbíráte, ale spadli jste na poslední místo tabulky. To asi není ideální na hlavu, ne?

Určitě to není příjemné, ale důležité pro nás je, že dokážeme sbírat body, a když v tom budeme pokračovat, tak věřím, že neskončíme poslední.