Za fotbalisty Karviné bude v nové sezoně FORTUNA:LIGY hostovat Tomáš Ostrák z Kolína nad Rýnem.

Foto: Adam Januszek

Odchovanec Frýdku-Místku se do Česka vrací po čtyřech letech. Dvacetiletý střední záložník Kolína nad Rýnem se v Karviné domluvil na ročním hostování. Teprve dvacetiletý talent českého fotbalu odešel do Kolína v roce 2016, v německém klubu prošel mladším a starším dorostem, při přechodu do mužů jej Kolín v minulé sezoně poslal hostovat do rakouského Hartbergu.