Byla to vaše ligová premiéra v roli kouče. Cítil jste nervozitu?

Koncentroval jsem se na tým, na to, aby byli kluci dobře připravení. Myslím, že jsme měli na Liberec dobrou přípravu. Nervozita tam byla, ta je před každým zápasem. Nebyl jsem ale zase nějak extra přemotivovaný, spíše jsem chtěl, aby ze mě vyzařoval klid, aby se to přeneslo na mužstvo. Asi se nám to povedlo. Já jsem si to užil.

Výsledkově to však nedopadlo dobře, prohráli jste 1:3. Jak zápas hodnotíte?

Jsem zklamaný, z utkání jsme měli vytěžit více. Byli jsme na Liberec dobře připraveni, o to více mě mrzí góly, které jsme inkasovali. Byly hodně laciné. Liberec nás nepřehrával, těžil ze ztrát a byl efektivní. Měli jsme výborný vstup, dali rychle gól, přesně to jsme chtěli. Bohužel pro nás pak přišel klíčový moment utkání.

Který? Povídejte…

Neproměněná šance Samka, to byl zlom. Kdyby to trefil, vedli bychom 2:0, dodalo by nám to ještě více sebevědomí, protože způsobem hry jsme soupeři dělali problémy. První gól jsme dostali po nedůslednosti v presinku, druhý ze standardky. Říkávám, že ze standardek dostávají góly jen hloupá mužstva. Bohužel tam došlo ke komunikační kolizi a Liberec díky tomu lehce otočil výsledek, což s námi maličko zamávalo. Ve druhém poločase jsme si nepřipravili vlastně žádnou gólovku.

Do hry jste poslal od začátku tři nové posily. Gólmana Milana Knoblocha (31) a záložníky Davida Planku (18) a Dennyho Samka (23). Jak jste viděl jejich výkony?

Začnu Milanem Knoblochem. Někdy se gólman nehodnotí dobře, když dostanete tři góly. Chtěl jsem po něm, ať má vysoké postavení, že to bude Liberec zkoušet. Měl řadu dobrých momentů, hned několik situací přečetl a vyřešil. Nepůsobil v brance špatně, nějaké akce pochytal, byl platný v rozehrávce. Podal slušný výkon, ale tři góly, to je dost. První a třetí mohl působit lacině, ještě se na to musíme podrobně podívat a vyhodnotit si to.

A co zbylí dva mladí hráči v poli, pro něž to byly první starty v nejvyšší soutěži?

Denny Samko i David Planka to odehráli celkem slušně. Mají však navíc a já vím, že budou hrát líp. Hlavně od Samka čekám větší rozdílovost. Je velká škoda, že neproměnil hned na začátku tu gólovku, hrozně by mu pomohlo takhle nastartovat ligovou kariéru. Planka byl možná ve druhé půli více vidět, když jsme hráli do bloku a on tam seskakoval. Na první zápas zaslouží oba pochvalu.

Ještě poslední věc. Zápas sledovalo 2592 diváků. Vnímali jste jejich podporu?

Mám radost z toho, jaké bylo prostředí, kolik diváků dorazilo. Karviná je natěšená. Fanouškům díky za to, že přišli, budu rád, když budou chodit dál a podporovat nás. Myslím, že viděli tu změnu, že ji pocítili. Samozřejmě vždycky jsou spokojeni až s tím výsledkem, který se nedostavil. Věřím, že bude na příští domácí zápas minimálně stejná atmosféra.