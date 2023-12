Cenný bod za bezbrankovou remízu vybojovali fotbalisté Karviné v sobotním utkání 19. kola FORTUNA:LIGY v Jablonci a navázali na středeční plichtu 2:2 v Mladé Boleslavi. Slezané, kteří přezimují na 14. místě tabulky, do víkendu na severočeské Střelnici v nejvyšší soutěži vždy jen prohrávali.

Fotbalisté Karviné uhráli v Jablonci cenný bod po bezbrankové remíze. | Foto: MFK Karviná

„Hrálo se agresivně, ale chyběly tomu góly. Své kluky musím pochválit, drželi koncept, který jsme měli připravený. Na domácí to platilo, za celý zápas si vlastně nevytvořili vážnější situaci. Remíza je dle mého soudu zasloužená, i když jsme v druhém poločase nějaké pološance měli. Je to každopádně dobrá remíza s dobrým soupeřem,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Náš výkon nebyl dobrý, byli jsme těžkopádní. Nevím, jestli to bylo i stavem hřiště. Prošel jsem se po trávníku a bylo to opravdu těžké, ale to nás neomlouvá. Nefungovalo nám to, v poločase jsme se to snažili oživit. Ani střídající hráči příliš nepomohli, chtěli všechno moc do nohy. Chyběly náběhy, útočná fáze nám dál vázla. Karviná nás přitlačila, chvíli jsme se i strachovali o výsledek,“ přiznal kouč Jablonce Radoslav Látal.

19. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 16. 12. 2023):

Jablonec - Karviná 0:0

Rozhodčí: Černý - Antoníček, Slavíček. ŽK: Krulich, Hurtado - Boháč, Krčík. Diváci: 1059.

FK Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Hurtado - Černák (73. Drchal), Kratochvíl, Martinec, Polidar (46. Jovovič) - Čanturišvili, Alégué (73. Pleštil) - Krulich (46. Chramosta). Trenér: Látal.

MFK Karviná: Holec - Traoré, Krčík, Bederka - Memič (90. Iván), Boháč, Budínský (83. Žák), Čavoš, Fleišman - Akinyemi (90. Franko), Doležal (74. Ezeh). Trenér: Jarábek.