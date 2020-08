Trenére, jak se skládá nový mančaft?

Z hostování se nám vrátili Oliver Putyera a Martin Kouřil. Galuška odchází nakonec do Vyšehradu. Putyera měl namířeno do Hlučína, ale tam ho nedáme, protože nám skončil Moravec a my na pravém beku potřebujeme alternativu.

Na prvním tréninku byly čtyři nové tváře plus nadějní mladíci. Bude fluktuace hráčů znovu velká?

Odchody, příchody, to je tady každý rok. Že je zájem o naše hráče, to nás těší, na tom náš malý klub funguje. Vychovat a prodat. Musíme holt ale tyto hráče nahradit. Vynasnažíme se to poskládat tak, abychom měli start lepší než v posledním ročníku. Dost na tom záleží.

O nových postech máte jasno?

Víme, kde nás tlačí bota, a víme, jaké hráče potřebujeme. Jen věřím, že to v té krátké přípravě zvládneme rychle.

Jak to vypadá s novými hráči?

Na zkoušce tu máme Holiše a Šteigla, nově přišli Rafael Tavares a Roman Háša, což je chlapec z Uherského Hradiště, který má na Slovensku určitou gólovou historii. O tyto typy hráčů bychom měli zájem. O dalších jménech bych mluvit nechtěl, ještě se to řeší.

Cizinců už tolik nebude?

Náš kosmopolitní tým zúžíme, to jsem už říkal. Osobně bych byl nejraději za česko-slovenskou enklávu, stavět to na těchto hráčích.

Albánec Qose zůstává?

Ano, s Milanem Rundićem dorazí později. Čekám, že budeme posilovat ještě v průběhu ligy.

Jak byla poslední sezona náročná?

Po mentální stránce nám dala zabrat. Neměli jsme kdy trénovat v té koronavirové pauze. Nakonec se to nedohrálo. Už jsme seděli v autobuse do Zlína, když přišla zpráva z Opavy, že tým jde do karantény. Druhý den už dostali hráči volno.

Vy sám jste zažil dokonce tři karanténní období…

Další už bych nerad, karanténa je únavná. Také doufám, že jako tým už karanténní opatření nezažijeme. Před ligou se musí nastavit nějaký systém, aby se liga nepřerušovala, to bychom ji nedohráli.

Bude pro vás pozdější začátek přípravy hendikep?

Zítra máme testování, uvidíme, jak hráči doma plnili individuální testy. Ani během té krátké dovolené nezaháleli. Ale pořád tvrdím, že je lepší nedotrénovaný hráč než zraněný.

Potřebujete posílit útok? Ba Loua je pryč, možná odejde i Lingr…

Takoví hráči se nahrazují těžce. Ale je to výzva pro ostatní. Věřím, že budeme mít při výběru šťastnou ruku. Ono se v tom našem rodinném prostředí Karviné pracuje dobře, někteří jsou ale až možná uspokojení. My hlavně musíme zapracovat na zápasech venku, tam jsme špatní a na to se zaměříme. Je to náš dlouhodobý problém. Asi je to v hlavách.