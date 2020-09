Karvinští fotbalisté o víkendu vybojovali cennou remízu 1:1 v Liberci, když pohárovému účastníkovi dovolili jen jednu slabou hlavičku Mary a jeden nevydařený pokus Peška. To bylo vše. Tedy kromě inkasovaného gólu Mosquery, který byl s velkým štěstím.

„To je pravda, pro nás hodně smolný gól. Nevydařená střela, odraz. Pak to šlo ještě od tyče. Jinak si ale myslím, že je to zasloužená remíza. Po té brance jsme měli více ze hry, drželi víc balon, dostali se k nějakým centrům. Srovnání přišlo sice v poslední chvíli, ale zaslouženě,“ vyjádřil názor většiny nestranných účastníků zápasu Lukáš Bartošák, záložník Karviné.

„Věděli jsme, že je Liberec velmi dobrý do ofenzivy, ale nepouštěli jsme ho do velkých šancí a po počátečním ostychu jsme začali plnit věci, na kterých jsme se před utkáním dohodli,“ pochvaloval si trenér MFK Juraj Jarábek, který podobnou hru Liberce očekával.

„Ani mě nepřekvapilo, že po vedoucí brance nebyl tak aktivní. On hraje konzistentně, na rychlé kontry, rychlý zisk. Hráči to tak mají vžité, a protože jsme se na ně připravili, nepouštěli jsme je do brejků, na které oni vyloženě čekají. Těžké to ale bylo. Proti Liberci to není nikdy jednoduché, ani když měl soupeř v nohách čtvrteční pohárový zápas v Evropě,“ uznal Jarábek, jenž soupeře dokonale přečetl.

Karvinští fotbalisté mimochodem soupeře v pohárovém utkání v Litvě poctivě sledovali. „Odehráli to tam na umělce, hodně jim foukal vítr, takže to neměli snadné a nějaké síly jim to asi vzalo,“ uvažoval Bartošák.

Karvinští zvolili takový styl hry, aby jim to vyneslo bodový zisk. Moc šancí se během utkání nevyskytlo na žádné straně. „Nikdo si toho moc nevypracoval, což svědčí o dobrých obranách. Nakonec jsme ale ten gól dostali a museli reagovat. Ke konci už to bylo vabank, Santos se vytáhl na hrot a srovnal. Bylo to i o štěstí, ale šli jsme mu naproti, byli aktivní a ten gól si zasloužili,“ mínil Bartošák.

Podobně mluvil i trenér Jarábek, jemuž tah s vysunutím Eduarda Santose na hrot vyšel bezvadně. A brazilský stoper nakonec srovnal po přiťuknutí svého stoperského kolegy Šindeláře. Taky zajímavost.

„On je naše alternativa, protože hroťáka máme jen v Michalu Papadopulosovi. Ale při hře vabank se Santosem počítáme. Teď nám to vyšlo v hodině dvanácté, ale podle mě zaslouženě,“ zakončil Jarábek.

Získaný bod z Liberce svědčí o tom, že karvinský trenér svým hráčům umí vysvětlit, jak hrát proti favoritovi, aby byl tým úspěšný. V Karviné je už přece jen nějakou dobu a jeho rukopis musí být na mužstvu logicky znát. Sympatie si za otevřenou hru získal už v minulém utkání proti Spartě. Možná, kdyby byli Slezané v Liberci podobně aktivní, mohli tam i vyhrát. Na druhou stranu i prohrát, kdyby Liberci dovolili více brejků. Proto je bod spravedlivý.

V tuto chvíli by Karviné i trenérovi mělo prospět hlavně to, že se sestava ustálí a v dohledné době nepřijde žádný přestupový kolotoč, který by znovu zasáhl do základní sestavy. Pak se i s malým rozpočtem dá odehrát slušné celoroční ligové představení.