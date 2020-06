„Nehodnotí se mi to snadno, naše představa byla úplně jiná,“ rekapituloval trenér karvinských fotbalistů vstup do nadstavby. „Začátek utkání nebyl úplně špatný, Ondra Ling měl šanci, ale unáhlil se a prakticky z první akce domácích jsme dostali gól,“ vybavoval si.

Následovaly chyby, kterými se Karviná sama potopila. „Neměli bychom dostávat tak laciné góly, to jsem říkal už po minulém utkání. Góly číslo dva, tři a čtyři, to byly doslova dárečky,“ mračil se Jarábek.

„Na chvíli jsme se vrátili do utkání kontaktním gólem, ale Teplice byly pořád lepší v pohybu a agresivnější, měly šance. Absolutně jsme to nezvládli,“ uznal.

Situace Karviné teď není vůbec dobrá. „Každý zápas je vlastně o šest bodů. Porážka je komplikace, ale není čas na pláč, je potřeba si to rychle zanalyzovat a zabrat proti Opavě. Jako tým, protože takhle se za Karvinou a o udržení ligy nehraje,“ burcoval Jarábek před úterním derby, které se ukáže prakticky jako klíčové. „Po koronavirové pauze jsme ještě nevyhráli, ale nesmíme se ohlížet dozadu, s Opavou to bude boj o život. Musíme už konečně vyhrát, ale s těmi chybami, co momentálně vzadu vyrábíme, musíme něco udělat, protože tohle do ligy nepatří. Když nebudeme hrát jako jeden tým, nepůjde to,“ konstatoval Jarábek.

„Pomůže“ Třinec?

Jistou šancí pro karvinské hráče je, že by za jistých okolností mohl padat do druhé ligy jen poslední tým a Karviná by baráž hrát nemusela. Druhá liga se totiž kvůli karanténě Třince nemusí dohrát, a v takovém případě by z druhé ligy do první postupoval jen první tým (aktuálně Pardubice) a z první by spadl poslední. Baráž by se nehrála.

Je ovšem otázka, zdali Karviná se současnou formou udrží alespoň barážovou pozici. Protože poslední místo není nikterak vzdálené…