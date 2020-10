Stejně jako před první reprezentační přestávkou dokázali ligoví fotbalisté Karviné vyhrát v Opavě, před tou druhou se jim to povedlo v Brně. V sobotu vyhráli v jihomoravské metropoli 2:0.

„Po první brance z penalty se nám hrálo lehčeji. Tři body jsou skvělé, ale jedeme dál, musíme to hlavně už konečně potvrdit doma, kde jsme ještě nevyhráli,“ upozornil po zápase Jarábek.

Jak jste spokojen s atmosférou uvnitř týmu?

Hráči věří sami sobě i týmu, což se dnes potvrdilo. Takže ano, každého bodu si vážíme, chlapci věří tomu, co dělají, stále více a více se sehrávají, máme v hracím schématu různé alternativy. To vše nám dává určitý výsledek, ukazuje cestu, kudy jít. Viděli jste, že se nám dnes do sestavy nevešli ani Markové Hanousek s Janečkou, výborní zkušení hráči. To svědčí o kvalitě našeho týmu. A my se chceme dál zlepšovat.

Tah na stejnou základní sestavu jako proti Mladé Boleslavi vám vyšel. Spokojenost?

Jistě. My jsme i proti Boleslavi podali dobrý výkon, měli jsme kopat penaltu, což pak potvrdila i komise rozhodčích, bohužel tam nebyl VAR. Dneska v Brně byl a penaltu jsme kopali. Oprávněně. Je pozitivní, že se dostáváme v každém utkání do šancí, vzadu je to zase na nulu, takže opravdu spokojenost.

Co byste řekl k výkonu vašich dvou mladých hráčů? Tomáš Ostrák dal gól, Vladimír Neuman jim naopak zabránil…

Tomáš podává výborné výkony opakovaně. Kéž by mu to vydržovalo, má vše před sebou. Asi ho doporučím do slovenské reprezentace, když v té české pořád nefiguruje. A Vláďa ukázal, že může mít před sebou slibnou kariéru. Podržel nás asi při třech šancích Brna. Opravdu skvěle.

Byla klíčovým okamžikem utkání minela brněnského gólmana Šustra?

Přinutili jsme ho k ní. Snažili jsme se pořád napadat, Brno ale nehrálo tak vysoký presink, navíc jsme měli problémy se silným větrem. Nakonec jsme se díky napadání dočkali faulu na Papu. Na ni byl původně určený on, ale podle hesla, že faulovaný hráč by na ni neměl jít, šel kopat penaltu Kristi (Qose) a panenkovsky ji proměnil. Trochu jsme trnuli.