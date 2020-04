Fotbalová liga kvůli koronaviru už měsíc stojí a hráčům to začíná lézt na mozek. Žádné zápasy, žádné emoce, žádné tréninky, žádná parta. „Co si budeme povídat, už je to strašně dlouhé,“ přiznal pro klubový web gólman Baníku Ostrava Jan Laštůvka.

Ondřej Šašinka, brankář Baníku Jan Laštůvka a Patrizio Stronati - Čtvrtfinále MOL Cup AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava, Generali Česká pojišťovna Aréna, Praha, 4. března 2020. | Foto: Deník / Petr Kotala

Sám dobře vnímá vážnost situace. „Každý by chtěl žít normálním životem, ale zatím to nejde, takže i my se musíme přizpůsobit. Je třeba respektovat podmínky nouzového stavu, stejně jako to musí dělat i všichni ostatní lidé v zemi,“ prohlásil Laštůvka.