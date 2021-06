Vzpomínka na nešťastný okamžik ho bude hlodat v hlavě ještě hodně dlouho. Kdyby se to jen nestalo… Běžela 15. minuta ligového zápasu v Olomouci, Provod se při přebírání míče nešikovně otočil a ruplo mu v pravém koleni. Trávník opustil po svých, ale věděl, že je zle.

Diagnóza? Přetržený přední zkřížený vaz a utržený meniskus. Dvaačtyřicetiletý záložník musí na operaci a čeká ho až osmiměsíční rekonvalescence. Na Euro tak bude koukat jen v televizi.

„Ještě to nepřebolelo,“ povzdechl si Provod. „První den po oznámení diagnózy byl nejhorší. Zahrát si na Euru by bylo něco krásného,“ zasnil se. „Klukům budu fandit. Věřím tomu, že dokráčí až do finále. Máme silný tým.“

Hráč sezóny ? Lukáš Provod prožil úspěšnou sezónu, v níž si připsal 28 zápasů, 3 góly a 8 asistencí a byl stěžejním hráčem mistrovské @slaviaofficial ? Gratulujeme! ? pic.twitter.com/Us2PPCVG1Z — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) May 28, 2021

Provod přišel do Slavie v září 2019 z Českých Budějovic a postupně se stal nepostradatelným členem mistrovského týmu. Letos zažíval fantastickou sezonu. V Evropské lize na sebe upoutal vítězným gólem na stadionu Leicesteru.

„Kdybych měl vypíchnout jediný moment ze sezony, tak by to byl ten gól. Byly to neuvěřitelný emoce,“ vzpomíná. „Těch obrovských zážitků ale bylo strašně moc. Jsem rád, že jsem si to mohl užít s týmem.“

Vynucenou pauzu stráví i studiem. Na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ho čekají státnice. „Myslel jsem, že v červnu budu na Euru, tak jsem si státnice odložil až na září. Teď mi ve škole dovolili, že je můžu absolvovat v řádném termínu. Takže ten čas využívám ke studiu, aby ze mě byl bakalář,“ zasmál se. „Jsem pod tlakem na dvou frontách. Ale ve škole se odreaguju, přemýšlím nad něčím jiným, než je fotbal.“

Provod věří, že ho půlroční výpadek nepřibrzdí v rozletu. „Asi to překvapilo všechny, jak jsem vystřelil nahoru, mě taky. Ale vždycky jsem si věřil a makal jsem na sobě. Málo lidí si dovede představit, kolik jsem toho musel obětovat. Doufám, že po zranění se moje kariéra zase nakopne a pojede to dál,“ říká odhodlaně. „Přemýšlel jsem, jestli další sezona může být ještě lepší. A může být, pokud budu produktivnější.“

?Lukáš Provod po zisku Hráče roku: „Studium je jedna z věcí na kterou teď budu mít kvůli zranění víc času. V červnu mě čekají státnice.

Ve škole se odreagovávám, protože můžu přijít na jiné myšlenky. Pod tlakem jsem jak při zkouškách, tak v zápasech, ale je to hodně jiné." pic.twitter.com/3PWpEIu60I — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) May 28, 2021

Jednou by chtěl okusit zahraniční angažmá. „Někdy bych se rád podíval do zahraničí, ale teď se soustředím na to, abych se vrátil ještě silnější.“