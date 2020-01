Co jste říkal pěkné akci a brance Adriela Ba Louay?

Byla to opravdu pěkná akce i hezký gól. Udělal to zkušeně. I ve druhém poločase jsme měli pěkné brejky. Škoda, že jsme některý nedotáhli do konce.

V pondělí jste podepsali gólmana Bolka, co byste k němu řekl?

Vybral jsem si ho sám. Kdysi jsme ho trénovali ve Zlatých Moravcích, to už je hodně dávno. On pak udělal dobrou kariéru. Je to dobrý gólman i dobrý člověk do kabiny. Pomůže nám.

Co musíte udělat přes zimu, abyste zlepšili koncovku a na jaře stříleli více gólů?

Nevím, jestli vyhlásíme nový konkurz na dobrého útočníka, který by do Karviné chtěl jít (smích). Českým hráčům se moc nechce. Takže musíme hledat dál.

Alternativou je přece angažování zahraničních hráčů…

Jistě. Jeden z naších problémů je ale dobrý skauting. Hráče musíte mít dobře vyskautované a také je třeba je dobře zaplatit. Ani o jedné nabídce, která byla na stole, nemohu říct, že bych byl přesvědčen o tom, že nám pomůže.

Když ale budete muset nadále spoléhat na útočníky, které už máte, co budete muset zlepšit ve hře, abyste střelce nahradili?

Musíme dát prostě o gól víc než soupeř. Dneska jsme mohli dát i dva, ale máme i výborné charakterové hráče, a tak jsme dva góly nedali.

Narážíte na odevzdanou penaltu Rundiće, který zákrok na svou osobu vyhodnotil nakonec tak, že se o faul a penaltu nemělo jednat, že?

Klobouk dolů před ním, jen jsme chtěli vyhrát, chytit se. Dát druhý gól, byli bychom výhře blízko. Jsem zvědavý, jestli by se takto rozhodli i hráči Baníku v podobné situaci.

Co říkáte na zkoušené hráče, hlavně oba Brazilce?

Začnu u těch mladých, je tam Ukrajinec Želizko, který už je náš, pak je tam ten Tshibwabwa, ale to je chlapec spíš do dorostu. Do budoucna jsou to zajímaví hráči. A Brazilci? Ti jsou zajímaví už teď. Vypadá to, že už u nás zůstanou, i když jsou oba do defenzivy. Ale i tam potřebujeme hráče. Nicméně se musíme poohlédnout hlavně po útočnících.

Vy jste do Karviné přišel na konci podzimu. Teď máte více času na práci s mužstvem. Jaké jsou body, které by měly vést k záchraně? Co mužstvo potřebuje?

Potřebuje vyhrávat. Máme první čtyři zápasy velmi důležité, tři hrajeme doma. Musíme udělat vše pro to, abychom je zvládli. Musíme v hráčích probudit vítěznou mentalitu.