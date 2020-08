Trenére, co jste říkal na herní představení svých hráčů proti Třinci?

Potřebovali jsme si ještě vyzkoušet určité varianty. Hlavně ale věřím, že nám ještě nějací hráči přijdou. Máme je rozjednané. Letos je vše specifické. Hodně odchodů, krátká příprava. Na to, že se ten tým buduje za pochodu, to je na dobré cestě.

S čím tedy jdete do ligy?

Taktika i herní tvář musí být jasně dané. Stále to skládáme, chceme se prezentovat takovým fotbalem jako v první půli s Třincem. Samozřejmě výrazně zlepšit zakončení.

Pořád to v útoku není ono, že?

Jasně, minimálně tři šance v první půli jsme měli proměnit. Míša Papadopulos měl drobné zranění, nechali jsme ho proto odpočívat. Možná by to s ním vypadalo jinak. Ty šance musíme proměňovat.

Co musíte udělat, abyste se vyhnuli záchranářským bojům?

Víme, že to bude náročné, kostra týmu je dobrá, ale není jednoduché dát mančaft do kupy ze dne na den. Chceme každopádně co nejlépe odstartovat, poněvadž ze čtyř sezon měla Karviná ve třech katastrofální start a pak se to s ní vleklo až do konce.

V prvních dvou zápasech hrajete obě derby. Je to výhoda, nevýhoda?

Derby nemívá favorita, takže se těšíme. Týmy se ještě v úvodu sezony tolik neznají, navíc atmosféra může být pěkná, i když uvidíme, co nám dovolí hygienická opatření. Fotbal je šou a fanoušci by neměli na stadionech chybět.

Co potřebujete zlepšit?

Viděli jste to i dneska, koncovka je stále problém. Hledáme útočníka. Vzali jsme Romana Hašu z druhé slovenské ligy. Ty góly, i jeho, nám zatím chybí, ale věříme mu. Z útočníků je tam ještě Guba, i s ním počítáme.

Ba Loua pryč, Lingr pryč. Kdo by měl po nich zacelit díry?

O útoku už byla řeč, je tam pořád ten Michal (Papadopulos), ale stále pracujeme na zkvalitnění křídelní hry. Velmi dobře se nalevo ukazuje Ostrák, ten tam tu kvalitu vnáší. Napravo zatím zaskakuje Ndefe. Do utkání s Baníkem se ještě rozhodneme, jak to postavit.