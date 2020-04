„Vše řešíme přes telefon nebo internet. Věřím ale, že se už brzy znovu sejdeme v kabině,“ vyjádřil přesvědčení, že koncem dubna se začnou nezbytná vládní omezení rozvolňovat.

Trenére, vaši svěřenci jsou ve třetím týdnu individuální přípravy kvůli pandemii koronaviru. Jak si vedou?

Své povinnosti si plní v rámci možností na výbornou. Tento týden mají v plánu intervalové běhy, kolo. Rádi bychom je brzy zapojili do tréninku s míčem, ale to uvidíme až podle aktuální situace. Momentálně to pořád nejde.

Uvažovali jste například o úplném volnu jako některé kluby?

Kluci mají pouze jednofázové tréninky, navíc víkend volný a zvládají to. Je potřeba se udržovat, protože nevíme, kdy se fotbalový kolotoč znovu rozjede.

Váš tip?

Mnohé může napovědět dnešní (středeční) důležité zasedání organizace European Leagues. Jsem optimistou – za dva týdny by se snad nějak mohlo trénovat. Ale uvidíme, všechno záleží na rozhodnutí Ústředního krizového štábu.

Fotbalovým světem hýbe informace o likvidaci sedminásobného mistra Slovenska MŠK Žilina. Co vy na tuto nečekanou zprávu jako Slovák říkáte?

Překvapilo mě to, určitě. Majitel Žiliny si asi řekl, že pokud hráči nebudou akceptovat snížení platů, tak jim dá výpovědi a on při případném restartu ligy bude pokračovat s mladými hráči z béčka, jenž hraje druhou ligu. Z ekonomického hlediska je to tvrdé řešení, ale myslím si, že ví, co dělá.

Žilina je momentálně druhá o deset bodů za suverénním Slovanem Bratislava, ale na třetí Dunajskou Stredu drží v úvodu nadstavby sedmibodový náskok. Je to rezignace na poháry?

Těžko říct, vůbec nevím, jak se situace bude vyvíjet! To ukáže až čas.

Naopak fotbal běží v Bělorusku. Co vy na to?

To mi hlava vůbec nebere! Nevím přesně, jaké číslo nakažených tam je. Když se ovšem podíváme všude do Evropy, tak v kontextu dnešních dnů je to určitě zvláštní.

Jak trávíte nedobrovolnou karanténu?

Díval jsem se na všechny naše zápasy a sleduju i ostatní týmy. Z pohledu trenérů je to naše asi naše jediná zábava (úsměv). Opakuji, že nám všem chybí společný trénink a zápasy. V tomhle jsem ale optimistou a věřím, že se brzy vrátíme do kolektivního tréninkového procesu.

Adam Januszek