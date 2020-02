V lize se Janečka trefil po dvou letech! Naposledy se trefil 25. února 2017 do sítě Zlína. „Já nejsem žádný střelec. Na gólech si svou kariéru nezakládám. Kdyby ano, tak hraji maximálně třetí ligu,“ směje se Janečka.

Gól vás ale potěšil, nebo ne?

To ano, ale nedělám z toho vědu. Nejvíc by mě potěšilo, kdybych rozhodl za stavu 0:0. Není to nic zvláštního. Možná budu na další čekat další dva roky… A to nevím, jestli tou dobou budu ještě profesionální hráč.

Máte za sebou skvělý start. Vaše hodnocení?

Věděli jsme, že nás na začátku jarní části bude čekat extrémně náročný program. Ty dva domácí zápasy jsme prostě potřebovali zvládnout a získat šest bodů. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to. Pořád ale kluky trochu mírním, je třeba krotit emoce. Hráči, fanoušci, funkcionáři. Čeká nás ještě nesmírně těžká cesta.

Co se přes zimu změnilo, že tým teď působí jinak a dává góly?

Ještě v zimní přípravě to vypadalo, že se nezměnilo nic. Však také všichni tvrdili, že hrajeme fotbal, který nás v ofenzivě nebaví, že nedáváme góly, ale liga je liga. Stále jsem tvrdil, že příprava je něco jiného. Tam je minimální tlak, jiná tréninková zátěž. Když se pak blíží liga, začne i jiný tréninkový objem a hlavně začne pracovat hlava. Jsem moc rád, že jsme ten dvojzápas zvládli, ale opakuji – ještě nemáme vyhráno. Stále trčíme na barážové příčce.

Ale na třináctý Zlín ztrácíte už jen dva body…

Až budeme před nimi a bude konec ligy, tak budeme spokojeni. Teď určitě ne.

Jak se vám líbí spolupráce útočníků Lingra s Taiwem?

Momentálně hrajeme bez klasického útočníka, protože Ondra Lingr jím není, ale hrává teď na tom postu a zatím to vychází. Možná přijdou i zápasy, kdy soupeřům bude bránění Ondry vycházet lépe, i když on je nepříjemný pro každou obranu. Zatím můžeme hrát podobným stylem jako v prvních dvou zápasech.

Dnes jste se vrátil do zálohy, přestože v prvním utkání jste hrál stopera. Je to pro vás lepší?

Lepší nelepší, kde budu hrát, o tom rozhoduje trenér. Mně je to jedno. Poslouchal jsem i doporučení, že bych možná už neměl hrávat vůbec. Mohu všechny uklidnit, že sebereflexi mám a vím, že když na to nebudu mít, sám přijdu a řeknu, že končím.

Ale vypadá to, že platnější jste pro tým v záloze, je to tak?

Platnější… trenér před prvním utkáním rozhodl, že budu uprostřed obrany, protože moc možností jsme stejně neměli. Milan Rundić byl zraněný, Brazilec Santos ještě nemohl nastoupit, tak jsem šel na stopera. Teď se Miňo (Rundić) vrátil a já šel zase do zálohy. Ale říkám, a řekl jsem to i trenérovi, že se klidně můžu posadit i na lavičku. Když to přinese body a Karviná se zachrání, tak budu spokojený i na tribuně.