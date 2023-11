/FOTOGALERIE/ Posíleni senzačním vítězstvím v Plzni půjdou do nedělního derby s Baníkem fotbalisté Karviné. Očekávaný souboj 14. ligového kola má výkop v 15 hodin. Co říká před prestižní bitvou domácí stoper Jaroslav Svozil, který přišel v létě do MFK právě z Ostravy?

Jaroslav Svozil se na derby mezi Karvinou a Baníkem Ostrava těší. | Foto: MFK Karviná

Speciální bude zápas pro stopera Jaroslava Svozila, který přišel do Karviné v létě po třech a půl letech strávených právě v Baníku. „Že by to byl pro mě osobně vyloženě zápas podzimu, to bych úplně neřekl. Já si po tom předchozím dlouhém a nepříjemném zranění užívám každý zápas, který můžu hrát. Každopádně to pro mě bude pikantnější, protože jsem v Ostravě několik let působil. Moc se na to těším,“ řekl pro klubový web Jaroslav Svozil.

Třicetiletý střední obránce MFK sleduje počínání Baníku a dobře zaregistroval, že poslední dva zápasy nezvládl. Doma padl v lize s Jabloncem (0:1), následně v osmifinále MOL Cupu se Zlínem (0:1) „Teď se jim to moc nepovedlo, ty poslední dva zápasy. To nic nemění na tom, že jsou nebezpeční, mají rychlostní typy, čeká nás nepříjemný soupeř. My jim ale nedáme nic zadarmo. Doufám, že to zvládneme a vyhrajeme,“ prohlásil Jaroslav Svozil.

Vyprodáno! V Karviné bude plný dům. Opět s Baníkem, loučí se Papadopulos

Otázkou je, zda půjde o opatrné utkání nebo divočinu. „Rozhodně to bude vyhecované, ale zároveň nikdo nebude chtít udělat chybu. Ono víte, jak to někdy je. Gól padne ve třetí minutě a tomu, kdo ho dostal, se rázem všechny předzápasové plány zbortí,“ dodal Jaroslav Svozil. „A že je vyprodáno? To je další plus. Těším se na kulisu i celkově na zápas,“ dodal Jaroslav Svozil, který nemohl v neděli nastoupit v Plzni, kde Karviná překvapivě zvítězila 1:0.

Ještě před samotným derby se karvinský klub oficiálně rozloučí s bývalým kapitánem a nyní trenérem útočníků, Michalem Papadopulosem. Osmatřicetiletý rodák z Ostravy, který působil v Baníku, Arsenalu, Leverkusenu, či Heerenveenu, odehrál v dresu MFK tři sezony, ve kterých dohromady nastřílel 15 gólů. V posledním utkání minulé sezony dovedl Karvinou k postupu mezi elitu. Po vítězném zápase s Třincem oznámil konec aktivní kariéry.