/FOTOGALERIE/ Po roční pauze se bude v Karviné zase chodit na první ligu. Postup oslavili Slezané pod vedením trenéra Tomáše Hejduška. Uklidňující gól, který návrat do nejvyšší soutěže definitivně pečetil, dal v závěrečném druholigovém utkání s Třincem (1:0) na konci května zkušený záložník Daniel Bartl. Trefil se v 87. minutě a oslavy mohly propuknout.

MFK Karviná - Podbrezová 3:2 (přípravný zápas ve Stonavě, 23. 6. 2023). Vlevo domácí Daniel Bartl. | Foto: MFK Karviná

„Na ligu jsme nachystaní a těšíme se,“ prohlásil Daniel Bartl. V úvodním kole si to doma rozdá Karviná se Zlínem, začne se v sobotu v 15 hodin. „Věřím, že to utkání vyhrajeme. Letní příprava byla náročná, ale díky zkvalitnění kádru byly tréninky ve větším tempu a kvalitě. Příprava byla kratší, ale o to intenzivnější,“ prohlásil Daniel Bartl.

V přípravě Karviná často inkasovala, což platilo i v generálce. S druholigovým polským soupeřem Podbeskidzie Bielsko-Biala padla 2:3. „Výsledek generálky nikoho netěší. Na druhé straně jsem zažil i generálky, které jsme jasně vyhráli a v prvním kole to nebylo vůbec ono. Každopádně je to pro nás varování,“ zdůraznil čtyřiatřicetiletý Daniel Bartl.

Proti polskému protivníkovi přitom začala Karviná dobře. Měla šance a jednu proměnila. Právě Bartl poslal po půlhodině hry tým do vedení. Hosté však ještě do poločasu skóre otočili a výhru už si vzít nenechali. „Začátek nám vyšel, prvních patnáct, dvacet minut bylo možná velmi dobrých. Mohli jsme vstřelit klidně dva góly,“ líčil Daniel Bartl.

„Soupeř hrál netypickým stylem s mnoha hráči uprostřed. Trochu jsme s tím měli problém a museli jsme na to reagovat. Každopádně jsme měli po první půli být ve vedení a ne prohrávat. Sám jsme tam nějaké šance měl, trefil jsem se ale pouze jednou. Je to rozhodně facka před startem ligy, ale ta někdy nemusí být na škodu,“ dodal Daniel Bartl.