Ještě před zápasem se držela minuta ticha za zesnulého Marka B., věrného fanouška Karviné, jenž v pouhých 36 letech podlehl těžké nemoci.

Domácí jako by hráli za něj. Na soupeře okamžitě vletěli a během prvních deseti minut podnikli několik zajímavých akcí, zejména Ostrák po pravé straně hřiště. Nejzajímavěji se ale jevila Bartošákova pobídka před vápno, kterou poslal Mikuš nad.

V 15. minutě posílal míč „do ohně“ Mikuš, Papadopulos se k němu těsně nedostal. Pak to zkoušel Ostrák, hezky se s míčem otočil, ale jeho rána postrádala razanci.

Po dvaceti minutách si zasekl míč Bartošák do středu hřiště, pálil ale pravačkou a hodně nad.

Pak mu poslal zajímavý balon do šance Twardzik, u míče byl ale dřív brankář Mikulec a před Bartošákem jej přikryl.

Hosté se poprvé pořádně dostali k ohrožení karvinské brány až v 28. minutě, kdy z pravé strany centroval Fulnek a prodloužený balon se snažil zasáhnout Mazáň, brankář Neuman byl ale u míče včas.

Po Ostrákově přímáku se snažil o zakončení Papadopulos, v pádu ale nemířil přesně a trefil jen nohy mladoboleslavských hráčů.

I když se diváci dlouho nemohli dočkat branky, užívali si zajímavého fotbalu. Postupem času se totiž osmělili i hosté a začali podnikat nebezpečné brejky. „Měli jsme tam nějaké lehčí ztráty, po nichž chodil soupeř do brejků. Jinak jsme ho ale do šancí moc nepouštěli,“ pochvaloval si stále se lepšící defenzivu stoper Karviné Martin Šindelář.

Hosté se v 35. minutě dostali k míči, Zahustelův centr hlavičkoval Mašek vedle tyče.

V 44. minutě připravil Papadopulos palebnou možnost Hercovi, ten střílel zpoza vápna hezky, ale jen doprostřed brány a tedy připraveného Mikulce.

Zdroj: Ivo Dudek

Hned v 46. minutě se pokoušel po centru Herce o zakončení Ndefe, Křapka ale balon odklidil na roh a Ndefeho k zemi. Z následného rohu nic nebylo. „Tady do toho mohl a měl jít Ndefe hlavou, škoda. Měli jsme tam i slibné kontry Ostráka, vlastně mužstvu prakticky nemám co vytknout, snad jen větší důraz v zakončení,“ uznal trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Pak se osmělili i hosté, ale dlouho si nemohli nic vytvořit, až v 64. minutě přišla velká šance - po centru Zahustela zkoušel zakončit Drchal, ale domácí míč odvrátili a na další centr už těsně nedosáhl Douděra. Jinak by mířil téměř do odkryté brány.

Na druhé straně byli v brejku Ostrák s Gubou, Ostrák vpadl do vápna a zkoušel střílet sám, trefil ale jen Tatajeva.

Hosté pak měli během minuty dvě velké šance. Drchal nejprve pouštěl míč na Douděru, toho skvěle vychytal Neuman, domácí sice na chvíli balon odvrátili, ale jejich obrana nebyla vůbec zformovaná, takže další balon Boleslavi na hranici vápna převzal Drchal a mířil dělovkou těsně vedle. „Tady se to asi lámalo. Podle mě jsem to vyřešil dobře, Drchy mi skvěle pustil míč, ale gólman po tom fakt dobře skočil. Překvapil mě,“ uznal po zápase mladoboleslavský David Douděra.

Na druhé straně měl ale podobnou gólovku Papadopulos, který si pohotově zpracoval míč, ale z malého vápna mířil těsně vedle tyče. V tomto momentu slavila rychlost na úkor přesnosti.

Zakončení si pak vyzkoušel i stoper Šindelář, pálil ale hodně nad. Když to viděl Santos, druhý stoper Karviné, vydal se na špacír k bráně soupeře i on, Ndefe mu vrátil přihrávku a Santos zakončoval hlavou, ale slabě, takže hosté míč odvrátili. Ovšem jen k Hercovi, který další střelou přinutil Mikulce sáhnout si na míč. „Už minule nás podržel. Je vysoký, což je pro gólmana dobře,“ pochvaloval si Douděra.

Karvinští se snažili zlomit utkání ve svůj prospěch, ale nepovedlo se. Po dalším obléhání mladoboleslavské svatyně pálil Ostrák, ale ne ostrými.

Poslední střela zápasu patřila mladoboleslavskému Budínskému, který poslal balon mimo.

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Třicet minut jsme slušně kombinovali, měli tlak, ale nedotáhli jsme nic do gólu. Měli jsme být důraznější a hlavně si pomoct standardkami. Nerealizovali jsme je tak, jak bychom si představovali. Boleslav pak ukázala, že fotbal hrát umí a byla nebezpečná. Skvěle se na nás připravila a bylo jasné, že to bude o jednom gólu, který ten nepadl,“ hodnotil utkání trenér Karviné Juraj Jarábek.

Bývalý karvinský kouč Jozef Weber remízu nakonec bral. „Čekal nás dobře připravený a těžký soupeř, který hlavně v první půli prokazoval kvalitu a tvrdil muziku. Domácí za první poločas zaslouží opravdu pochvalu. My jsme se zlepšili až ve druhé půli, kdy jsme přidali nadstavbu a měli i šance. Hrálo se nahoru - dolů, od vápna k vápnu, z obou stran to bylo zajímavé a nakonec jsme spokojeni s bodem,“ pravil Weber.

MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Denev – Mojžíš, Bureš. ŽK: Mazáň, Budínský (oba Ml. Boleslav). Diváci: 1950.

Karviná: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik – Mikuš (89. Janečka), Herc, Qose (80. Jursa), Bartošák (68. Guba) – Ostrák (89. Dramé) – Papadopulos. Trenér: Jarábek.