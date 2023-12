/FOTOGALERIE/ Počtvrté v řadě už padnout nechtějí, ale bude to dřina! Fotbalisté Karviné se pokusí zastavit sérii porážek v utkání 17. ligového kola na hřišti silné Mladé Boleslavi. Souboj šestého se třináctým se má podle programu rozehrát v sobotu v 15 hodin.

Trenér Karviné Juraj Jarábek věří, že tým může v Mladé Boleslavi bodovat. | Foto: MFK Karviná

„Musíme bodovat, odrazit se. Máme teď negativní sérii, to je holý fakt a realita. Ale liga je vyrovnaná, každý může bodovat s každým. Musíme věřit a špatnou sérii přerušit, i když víme, jak silná doma Mladá Boleslav je. Prohrála pouze se Slavií a s Libercem remizovala. Na svém hřišti dokonce dokázala porazit mistrovskou Sparta, střílí hodně gólů,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Boleslav má opravdu sílu. Hlavně do ofenzivy hráči jako Kušej, Jusúf, John Solomon a to jim ještě na lavičce sedí Jawo. Kvalita tam je, Matějovský je pořád výborný hráč. Bude to těžké, ale myslíme pozitivně,“ podotkl kouč Slezanů, který byl v týdnu tři dny nemocný a mimo tým. „Už jsem v pořádku a připravený,“ prohlásil.

A jak jsou na tom zdravotně hráči? „Pár otazníků máme. Někteří mají drobné šrámy a někdo byl nemocný. Každopádně určitě postavíme kvalitní jedenáctku. Myslím si ale, že podobné starosti mají aktuálně všechny týmy napříč ligou,“ dodal Juraj Jarábek, jehož mužstvo prohrálo poslední tři zápasy a vstřelilo v nich dohromady pouze jedinou branku. Naposledy doma podlehlo Sigmě Olomouc 0:2.