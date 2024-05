Pád se (zatím) nekoná, Karvinou čeká baráž s Vyškovem. Jaký je program?

Nechtěli se spoléhat na ostatní a to taky udělali. Fotbalisté Karviné porazili v sobotním závěrečném zápase ligové nadstavby České Budějovice 1:0 gólem kapitána Lukáše Budínského z první půle, uhájili 14. místo v tabulce a v barážovém dvojutkání si to rozdají s Vyškovem. Zbylou dvojici tvoří České Budějovice a Táborsko. Do druhé ligy padá Zlín.

Fotbalisté Karviné porazili České Budějovice 1:0 a v baráži se utkají s druholigovým Vyškovem. | Foto: MFK Karviná