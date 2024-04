/FOTOGALERIE/ Velká výzva stojí před novým trenérem fotbalistů Karviné Markem Bielanem, který se posunul k prvnímu mužstvu před měsícem z třetiligové rezervy. Dvaapadesátiletý kouč a bývalý hráč MFK má Slezany dovést k záchraně v lize. Zatím dělá, co může. Ve třech zápasech uhrál čtyři body, když naposledy jeho svěřenci uhráli doma bezbrankovou remízu s Plzní. Co teď? Derby na hřišti Baníku Ostrava, které se rozehraje ve Vítkovicích v neděli 14. dubna v 15 hodin. „Všichni se na to těšíme. Věříme, že kluky atmosféra vyburcuje ke skvělému výkonu,“ hlásí Marek Bielan se svým asistentem Radimem Grussmannem před očekávaným víkendovým duelem.

Fotbalisté Karviné uhráli ve 27. ligovém kole s Plzní cenný bod po bezbrankové remíze. Domácí trenér Marek Bielan. | Foto: MFK Karviná/Ivo Dudek

Vraťme se o měsíc zpět, kdy jste se po výhře 2:1 nad Českými Budějovicemi jako zaskakující trenér dozvěděl, že u A-týmu zůstáváte. Jak jste tu zprávu přijal?

Je to pro mě velká pocta a svým způsobem i zadostiučinění. Už nějaký ten rok v klubu pracuju, tak mě těší, že mému realizačnímu týmu vedení věří a dalo nám důvěru do konce sezony. Pro záchranu uděláme maximum.

O tom, že byste měl zůstal, se hned po zápase vyjadřovali někteří hráči. Třeba zkušený Jiří Fleišman, který shodou okolností nebude moci proti Baníku nastoupit. Potěšilo vás to?

Klukům jsem po zápase v prvé řadě poděkoval. Tak by to mělo vypadat pokaždé, že i diváci ocení náročný a běhavý fotbal. Když jsem pak slyšel, že měli zájem nebo chtějí skoro všichni, abychom setrvali a zůstali, tak to bylo hezké. Ale říkal jsem jim, ať nic neřeší a nechají to na vedení. To je zodpovědné za chod klubu.

Máte v Karviné, za kterou jste sám kopal, zachránit ligu. Jak velká je to pro vás výzva?

To není výzva jen pro mě, ale celý realizační tým, celý klub. Vedeme to my všichni dohromady. Na nás je, abychom se dali dokupy a připravili na každý zápas. Je tady třeba Michal Papadopulos, neskutečný fotbalista, jeho rady a klid nám všem dávají sílu do dalších bojů. Kdyby se to podařilo, byla by to nádhera. Nejde o život, stát se může cokoli. Kdyby se spadlo, tak se ctí. Pro mě i pro hráče musí být čest a cíl, aby lidi odcházející ze stadionu viděli nasazení.

Karviná uhrála s favorizovanou Plzní cenný bod. Jak to hodnotil kouč Bielan?

Jak moc náročné bude uhájit příslušnost mezi českou elitou?

Spadli jsme na dno, to je opravdu těžké, psychika dělá neskutečné věci. Kdo dělal sport, ten to ví. Jste dobrý v tréninku, v přátelských zápasech a pak přijdete do tunelu před mistrákem a hlava udělá peklo, nejde nic. Já to vnímám tak, že se nemusí podařit přihrávka, zpracování, ale lidi musí vidět, že do toho dáváme naprosté maximum. Veškerou dřinu, sílu a vůli.

Říká se, že pokud celý tým zápas odmaká, fanoušek pak dokáže některé věci i odpustit…

Je třeba hlavně říct, že lístek na fotbal není levný, vezmete děti a přijde vás to na tisíc korun. Vydělat peníze je těžké. Když nás fandové přijdou podporovat, musí odcházet spokojení. A u piva si pak řeknou: jo, ti kluci to odbojovali, oddřeli a nechali tam všechno. Za čtrnáct dní přijdou znova, protože uvidí nějaké divadlo, show. V televizi je bundesliga, Premier League a my je musíme přitáhnout sem. Bojovností, nasazením a srdcem. Když tohle všechno na hřišti bude a nevyjde to, hráčům poděkuju. To je kolikrát cennější než tři body.