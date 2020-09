Rodák z Levic stráví ve Slezsku celou fotbalovou sezonu 2020/21 a po Tomáši Ostrákovi z Kölnu půjde o druhého fotbalistu, který do Karviné přišel z jedné z nejlepších lig světa.

S týmem se Herc, kterého může kouč mužstva Juraj Jarábek využít na více pozicích, už několik dnů připravuje, ovšem dlouho trvalo dořešení administrativních úkonů.

„Byl to složitý a náročný proces. Vše se podařilo dotáhnout až dnes odpoledne,“ pronesl v pátek odpoledne sportovní manažer Karviné Lubomír Vlk s dodatkem, že Christián by mohl týmu hodně pomoct.

„Jde o šikovného hráče, kapitána slovenské jednadvacítky, který začal sbírat zkušenosti v Anglii už v šestnácti letech,“ upozornil Vlk.

Herc se do Česka vrací poté, co loni hostoval v Plzni. Toto angažmá mu moc nevyšlo, v dresu Viktorie absolvoval jen tři zápasy. „Moc jsem tam toho neodehrál, to je pravda. Proto věřím, že tady v Karviné budu vytížený víc a pomůžu mužstvu k bodovým ziskům,“ řekl Christián Herc. Objevit by se mohl už v sobotním utkání Karviné na půdě Opavy.