/FOTOGALERIE/ Jedním z hrdinů fotbalistů Karviné byl v nedělním utkání 13. ligového kola v Plzni záložník Patrik Čavoš, který si v 76. minutě naskočil na centr Lukáše Budínského a přesnou hlavičkou pod břevno zajistil Slezanům senzační výhru.

Záložník Karviné Patrik Čavoš rozhodl ligový duel na hřišti favorizované Plzně. | Foto: MFK Karviná

„Před zápasem jsme mluvili o tom, že ještě nemáme žádný bod zvenku. Kde jinde to zlomit, než v zápase proti top trojce, kam Plzeň stoprocentně patří. Teď máme dvojnásobnou radost,“ vykládal bezprostředně po utkání šťastný Patrik Čavoš, který chválil gólmana Dominika Holce. „Plzeň nedala gól z velkých závarů, měli jsme velké štěstí. Domino nás fantasticky podržel. Šli jsme tomu naproti a máme tři body,“ vykládal osmadvacetiletý středopolař.

Důležité prý bylo hrát na hřišti favorita aktivně.„S tím jsme do toho šli. Kdybychom zalezli, bylo by to čekání na smrt. Chtěli jsme je presovat už od rozehrávky, to se nám dařilo. Měli jsme šance, nějaké brejky. Plzeň rozehrávku v prvním poločase řešila nákopy, to jsme přesně chtěli. Nahoře měla Chorého, ale stopeři to uskákali,“ dodal Patrik Čavoš, který přišel do Karviné v srpnu jako volný hráč po téměř osmiletém působení v Českých Budějovicích. V dresu MFK vstřelil o víkendu premiérovou branku.