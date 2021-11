Domácí měli zápas dobře rozehraný, vedení jim zajistil Túlio. Za hosty vyrovnal ještě do přestávky z penalty Rabušič, na kterého navázal v samém závěru Júsuf. Liberec vyhrál počtvrté za sebou a posunul se na osmé místo.

OHLASY TRENÉRŮ

Bohumil Páník (Karviná): „Naše hra měla parametry až do okamžiku té (ne)ruky. Soupeři vyrovnávací branka pomohla, my jsme pak těžko prosazovali. Po změně stran jsme našli recept, utkání bylo vyrovnané a byla otázkou, kdo vstřelí (a jestli vůbec) rozhodující gól. Bohužel jsme inkasovali v nastaveném času. I takový je fotbal. Musíme se z toho oklepat, už ve středu hrajeme další zápas. I ten bod bychom asi brali, protože v konečném součtu může být důležitý. Z pohledu psychiky hráčů je remíza úplně něco jiného než porážka v nastaveném čase.“

Luboš Kozel (Liberec): „ Do utkání jsme nevstoupili ideálně, Karviná byla trošičku lepší a těžila z našich chyb, což vyvrcholilo inkasovaným gólem, když jsme neuhlídali hráče na zadní tyči. Ale pomohlo nám to, trochu to z nás spadlo a rázem jsme byli kvalitnější na míči, dokázali jsme domácí dotlačit blíž k jejich šestnáctce. Pomohl nám gól z penalty. Ve druhé půli to vypadalo, že ani jeden tým nechce udělat chybu, naše herní převaha nebyla vidět. Zápas se lámal šancí domácích, kdy nám pomohl Knobloch, a v závěru se projevila síla střídajících hráčů. I ten bod, bychom s pokorou brali, ale tři body jsou pro nás samozřejmě zlaté.“

15. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 21. 11. 2021):

Karviná – Liberec 1:2 (1:1)

Branky: 17. Túlio - 38. z pen. Rabušic, 90.+1 Hilál. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Arnošt. ŽK: Čmelík - Matoušek, Mikula. Diváci: 2035.

Karviná: Bolek - Dramé (68. Mikuš), Santos, Buchta, Šehič - Sinjavskij (80. Jurásek), Stropek (80. Šindelář), Nešický (74. Durosinmi), Túlio, Bartošák (74. Čmelík) - Papadopulos. Trenér: Páník.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Matoušek (74. Mészáros), Tiéhi, Havelka (85. Purzitidis), Tupta (67. Faško) - Rabušic (74. Hilál), Rondič. Trenér: Kozel.