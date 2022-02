„Karviná to víc než dobře odbránila. My jsme byli moc pomalý na míči, málo jsme otáčeli hru a málo se dostávali do koncovky. Měli jsme sice hodně centrů a závarů, ale žádnou vyloženou šanci. Tedy až na tu penaltu, takže to asi byla ta hlavní příčina porážky,“ hlásil Ševčík.

Rozhodnutí přinesla 70. minuta a gól karvinského mladíka Durosinmiho. „Odcentrovali nám takový ten rohlík pod obranu, což je asi nejtěžší. Nevím, jestli někdo řval záda, nebo jestli to tam chtěl Lingr pouštět. Nevím, jestli by na to mohl dosáhnout. Těch chyb tam bylo asi víc, takže si to musíme rozvést v klidu na videu,“ pokračoval Ševčík.

Matušovič: Karviná to nezabalí. Titul? Neříká se mi to lehce, ale vyhraje Slavia

Sám přiznal, že mu na hřišti chyběl Nicolae Stanciu, který přestoupil do Číny. „Samozřejmě, že jsme ho postrádali. Je to jeden z nejkreativnějších hráčů, co u nás byl. V tomhle zápase by nám určitě pomohl Ale Nico už tady není a my se musíme ohlížet na sebe a snažit se ho nahradit,“ dodal Ševčík.

Sešívaní doma prohráli v lize po 59 zápasech a třech a půl letech. „Mrzí nás to. Beru to ale tak, že jedna série končí a další může začít. Každopádně se z toho musíme oklepat, tohle nikdo z nás nečekal. Musíme si to vyříkat, hodit to za hlavu a nachystat se na Spartu,“ připomněl Ševčík středeční čtvrtfinále domácího poháru s úhlavním rivalem z Letné.