„Stačil jeden propadlý balon a ztratili jsme vítězství před koncem. Nebylo to tím, že by byli hráči lehkovážní. Vyplynulo to z dlouhých balónů, které tam hosté dali, a jeden propadl. Kdybychom dali druhý gól, tak by se soupeř zlomil,“ měl jasno kouč Karviné Bohumil Páník.

„Jablonec byl od začátku výborný v dostupování, okamžitě napadal, neměli jsme šanci rozehrát. Obrovské množství práce bylo na útočnících," pokračoval Páník.

"V druhé půli jsme se stejně jako na Slavii zvedli. Mužstvo má morální síly na to, aby hrálo o výsledek. Podařilo se nám soupeře eliminovat, dokázali jsme spoustu střel zablokovat. Měli jsme ale víc situací, které jsme mohli dohrát,“ litoval Páník.

Karviná se pokusí navázat na fantazii z Edenu, přijede Radův Jablonec

„Nevstoupili jsme do utkání špatně, šli jsme sami na bránu, mohli jsme jít do vedení, ale nestalo se. Karviná hraje silový, fyzicky náročný fotbal. Věděli jsme, že to bude o dlouhých míčích. Tomu jsme se museli přizpůsobit a v první půli se nám to dařilo,“ řekl jablonecký asistent Jiří Vágner.

„Po inkasovaném gólu z penalty jsme zjednodušili rozestavení na tři obránce a to se nám vyplatilo. Nechceme to jen nakopávat dopředu, snažíme se rozehrávat, ale do ofenzivy to může být lepší,“ pokračoval Vágner.

„S trenérem Radou jsme byli domluveni na variantách, které mohou přijít. Řekli jsme si jen dvě věty o poločase, pak na mě ještě asi dvakrát houknul. Pro nás je to důležitý bod, protože jsme udrželi odstup od Karviné,“ dodal Jiří Vágner.

21. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 13. 2. 2022):

Karviná – Jablonec 1:1 (1:0)

Branky: 51. z pen. Čmelík – 85. Pilař. Rozhodčí: Klíma – Dobrovolný, Pochylý. ŽK: Bartošák, Jánoš – Zelený, Kratochvíl. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Karviná: Bajza – Látal, P. Buchta, S. Dramé, Šehić – Jánoš, Qose (89. Papadopulos) – Čmelík (69. Lukáš Holík), Zorvan (89. Svoboda), Bartošák (80. Sinjavskij) – Durosinmi. Trenér: Páník.

Jablonec: Hanuš – Libor Holík (75. V. Kadlec), Martinec, V. Kubista, Zelený – Hübschman – Malínský (75. Černák), Kratochvíl, Houska (64. Považanec), Pilař – Silný (87. Surzyn). Trenér: Vágner.